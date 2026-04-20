特朗普关税退款系统今日启动 企业可申领被裁定违宪关税
更新时间：14:49 2026-04-20 HKT
发布时间：14:49 2026-04-20 HKT
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今年2月20日，美国最高法院裁定总统特朗普依据《国际紧急经济权力法》（IEEPA）实施的全球关税属越权行为。相关「退税」工作及申报系统（Consolidated Administration and Processing of Entries，简称 CAPE）周一（20 日）正式启动，计划退还高达1660亿美元（近1.3万亿港元）违法关税。
涉款高达1660亿美元
负责管理该系统的美国海关与边境保护局（CBP）说，进口商及其经纪人可从周一早上8时开始在网站申请退款。
退款流程颇为复杂，公司必须提交申报单，列出为之缴纳数十亿美元进口税的商品。CBP表示，如果索赔获批准，退款将在60至90 天内发放。
或成为美政府史上最大规模退款之一
CBP在法庭文件中表示，根据《国际紧急经济权力法》，超过33万家进口商为5300万批进口货物缴纳关税，并涉及此次退税，表明这可能成为美国政府史上最大规模退款之一。
美国政府预计将分阶段处理退款，首先集中处理近期缴纳关税。不过，诸多技术因素和程序问题可能导致进口商申请延误，因此企业计划向客户支付的任何退款可能需要一段时间才能到账。
必须注册CPB电子支付系统
此外，进口商若想获得退税，必须注册CPB的电子支付系统。CPB，截至 4月14日，已有5万6497家进口商完成注册，符合退税资格，退税总额达 1270亿美元（9917亿港元），包括利息。
但这些商家没有义务与顾客分享退款。然而，针对从Costco到Ray-Ban制造商Essilor Luxottica等公司，要求赔偿消费者的集体诉讼，正逐渐在美国法律体系中蔓延。
个人较有可能从FedEx和UPS等直接向消费者征收进口关税的快递公司获得退款。FedEx表示，当收到CPB的关税退款后，将退还给客户。
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