游日注意 | 仙台住宅区惊现黑熊 躲藏半天遭麻醉击毙

日本宫城县周日（19日）传出有野熊在仙台市中心附近的住宅区出没，根据警方与猎友会调查，是一头体长约1.5米、体重约125公斤的公熊。日媒指出，该头黑熊在邻近市政府办公大楼附近的住宅区游走，原本市政府希望使用捕兽箱进行诱捕，但牠躲入一处公寓内长达14小时左右，最终决定朝牠发射麻醉弹，并就地击毙。

该头黑熊自上周六（18日）深夜至周日凌晨，被多人通报在仙台市青叶区木町通一带现身，并在周日清晨5时多，进入一栋距离仙台市政府仅约600米、仙台车站仅约2公里的公寓用地内躲藏。报道指出，由于该地点属于人口密集的住宅区，导致驱逐工作一度陷入困难，只能先设置箱型陷阱尝试诱捕。

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仙台所在的宫城县紧急发布「熊出没警报」。仙台市环境部

仙台所在的宫城县熊只活动明显增加。路透社

诱捕不果 就地人道扑杀

为避免民众受伤，警方与相关部门封锁周边道路进行密切监控，同时呼吁附近民众千万不要外出。直到当地时间晚上7点半左右，市政府为保护民众安全，决定依法进行紧急猎杀，委托专业人士朝躲藏在草丛内的熊只发射2枚麻醉弹，确认熊只失去行动能力后，派人上前用高压电击工具，将其人道扑杀。

现场距离仙台市政府约1公里，附近有市立中学、东北大学医院及购物中心等设施。

邻近市中心游走 急发出没警报

当地民众表示，公寓周遭大多是店铺、商业办公室、医院、中小学等建筑物，不敢相信野生熊只竟会出现在如此靠近市中心的地区。

事实上，宫城县单是这个月就收到48宗目睹熊出没通报，是过去5年平均的1.5倍，显示熊只活动明显增加，也让宫城县紧急发布「熊出没警报」，呼吁民众外出务必提高警觉，避免凌晨或深夜出门。