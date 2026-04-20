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2台湾游客坠机命丧阿苏火山 日拟出动无人重机具吊挂遗体

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更新时间：12:41 2026-04-20 HKT
发布时间：12:41 2026-04-20 HKT

日本九州熊本县阿苏市今年1月发生观光直升机坠入火山口事故，机上2名台湾旅客与1名日本机师至今下落不明，研判已罹难。由于火山口内地形险恶且持续有火山喷发风险，导致搜救任务停摆。最新消息指出，当地相关部门已著手协调，拟动用具远端操作能力的特殊无人重型机具进入火山口，展开遗体与机体残骸的回收行动。这宗事故发生后，阿苏火山口的观光活动已经暂停，且至今尚无恢复迹象。

事发于1月20日，一架观光直升机在阿苏中岳第一火山口内坠毁，机上3人下落不明。当地警方及消防部门2月18日曾利用无人机空拍，在坠毁直升机旁发现3具疑似人影，但基于火山口内高温、毒气与崩塌风险，警方当时无奈宣布放弃人员进入搜救，而家属也同意以救援人员安全为第一优先。

相关新闻：
阿苏火山口「发现3人」 疑坠毁直升机罹难者

这宗事故发生后，阿苏火山口的观光活动已经暂停。美联社
这宗事故发生后，阿苏火山口的观光活动已经暂停。美联社
疑似坠毁直升机机体。熊本县警察本部
疑似坠毁直升机机体。熊本县警察本部
阿苏火山口附近一架观光直升机失踪，县政府的防灾直升机在现场上空搜寻。美联社
阿苏火山口附近一架观光直升机失踪，县政府的防灾直升机在现场上空搜寻。美联社

拟委托县外建筑公司回收

据《熊本日日新闻》报道，熊本县相关部门正考虑委托非熊本县的建筑公司，负责遗体与机体的回收作业。

这家建筑公司曾参与2016年熊本地震后南阿苏村阿苏大桥周边的大规模边坡修复工程，具有操作无人重机的实绩，并擅长以远端方式在高风险地形施工，被视为少数有能力进入火山口处理事故现场的民间团队之一。

不必深入火山口危险区

透过这项技术，作业员可不必深入火山口危险区，即可完成遗体与机体的清理回收。

由阿苏山周边3个市町村、警方与消防等单位组成的阿苏火山防灾会议协议会，周一在阿苏市开会，讨论具体回收方式，以及是否仅限作业人员进入目前仍受管制的火山口周边区域。

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