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贝索斯太空公司重型运载火箭 搭载卫星未入预定轨道 挑战SpaceX再受挫

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更新时间：11:49 2026-04-20 HKT
发布时间：11:49 2026-04-20 HKT

亚马逊创办人贝索斯旗下的蓝色起源（Blue Origin）太空公司，周日（19日）发射一枚搭载美国AST太空移动公司通讯卫星的翻新「新格伦」（New Glenn）重型运载火箭。虽然火箭第一级箭体成功在海上回收，但火箭第二级未能将卫星送入预定轨道，预计卫星将脱轨坠落。

卫星将脱轨坠落

美东时间19日早上7时25分，「新格伦」从佛罗里达州卡纳维拉尔角太空军基地发射升空。火箭第一、二级成功分离，可重复使用的火箭第一级推进器在10分钟后返回地球，降落在大西洋的一艘驳船上。搭载AST太空移动公司「蓝鸟」7号卫星的火箭第二级，继续飞向预定轨道。

火箭一飞冲天。美联社
火箭一飞冲天。美联社
火箭第一、二级成功分离。法新社
火箭第一、二级成功分离。法新社
亚马逊创办人贝索斯旗下的蓝色起源公司，挑战SpaceX再受挫。路透社
亚马逊创办人贝索斯旗下的蓝色起源公司，挑战SpaceX再受挫。路透社

火箭第一级推进器顺利回收

AST太空移动公司其后发布消息说，火箭第二级将「蓝鸟」7号卫星送入了低于预期的轨道。尽管卫星成功与火箭第二级分离并启动运行，但由于轨道高度过低，无法依靠其自身推进系统维持正常在轨运行，预计将脱轨坠落。卫星相关损失预计由保险覆盖，但对于AST今年目标要发射多达45颗卫星而言，仍是一次挫折。

「蓝鸟」7号是AST太空移动公司计划部署的第8颗低地球轨道手机直连卫星，是其构建天基蜂窝宽频网络的重要组成部分。该公司计划今年平均每一、两个月实施一次发射，目标是到年底前实现约45颗卫星在轨部署。

第3次飞行任务 首度重复使用推进器

今次任务是「新格伦」火箭第3次发射，也是蓝色起源公司首次使用翻新的火箭第一级。而今次使用的火箭第一级更换了全部7台引擎，此前任务使用过的旧引擎将在后续飞行任务中使用。

「新格伦」是蓝色起源太空探索计划的核心，进度已落后多年，且各航次间的等待期也比预期更长。这次事故意味该公司的计划会面临更严重延宕，要争取成为SpaceX「猎鹰9号」可靠替代选择的声誉，也大受打击。
 

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