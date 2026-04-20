Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势 | 伊朗划定霍尔木兹海峡新航线 未经许可不得通行

即时国际
更新时间：11:03 2026-04-20 HKT
发布时间：11:03 2026-04-20 HKT

伊朗伊斯兰共和国广播电视台周日（19日）报道，伊朗革命卫队海军已划定一条从霍尔木兹岛以南至拉腊克岛以南水域的新航线。报道说，该航线被命名为「拉腊克走廊」，未经革命卫队海军许可，不得通行。

另外，伊朗国会土木工程委员会主席雷扎伊科奇表示，伊朗正在起草一套关于管理霍尔木兹海峡的综合性法律，并即将定稿。根据该法，伊方将禁止与以色列有关的货物和船只通过霍尔木兹海峡。

相关新闻：
伊朗局势｜印度油轮穿过霍尔木兹遭炮击 船员：批准通行却开火

美军阿帕奇直升机在霍尔木兹海峡上空巡逻。法新社
美军阿帕奇直升机在霍尔木兹海峡上空巡逻。法新社
霍尔木兹海峡新航线被命名为「拉腊克走廊」。美联社
霍尔木兹海峡新航线被命名为「拉腊克走廊」。美联社
伊朗正在起草一套关于管理霍尔木兹海峡的综合性法律。路透社
伊朗正在起草一套关于管理霍尔木兹海峡的综合性法律。路透社

新航线命名「拉腊克走廊」

该法规定，未经伊朗最高国家安全委员会许可，敌对国家船只也不得通过该海峡。曾对伊朗造成损失的国家，在支付赔偿前，其船只也不得通过该海峡。伊朗国会会国家安全和外交政策委员会主席阿齐兹表示，美国必须接受霍尔木兹海峡新秩序。

支付费用才可通行

根据该方案，各国船只必须以伊朗货币里亚尔支付费用才能通过霍尔木兹海峡。其中30%通行费收入将用于加强武装力量，另外70%用于改善人民生活。

总部位于英国的海事分析公司温沃德19日发表报告说，过去36小时内，35艘船只在驶出霍尔木兹海峡途中掉头折返。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
天气︱天文台料明起连落6日雨 低压槽、东北季候风「接力」攻港 周五、六迎降温
社会
22小时前
鸡蛋为何常温卖，回家却要冷藏？专家：市售鸡蛋缺「天然角质层」是关键！
鸡蛋为何常温卖，回家却要冷藏？专家：市售鸡蛋缺「天然角质层」是关键！
饮食
2026-04-19 10:00 HKT
金像奖2026完整得奖名单 廖子妤夺最佳女主角 梁家辉五度封影帝 《再见UFO》获最佳电影
金像奖2026完整得奖名单 廖子妤夺最佳女主角 梁家辉五度封影帝 《再见UFO》获最佳电影
影视圈
13小时前
张曼玉罕现身北京「五官彻底分离」？  61岁零滤镜最新颜值惹议  两部位被指面目全非
张曼玉罕现身北京「五官彻底分离」？  61岁零滤镜最新颜值惹议  两部位被指面目全非
影视圈
2小时前
廖子妤首夺最佳女主角 大马来港逾10年追梦不惜裸露 与男友卢镇业拍住上丨金像奖2026
廖子妤首夺最佳女主角 大马来港逾10年追梦不惜裸露 与男友卢镇业拍住上丨金像奖2026
影视圈
11小时前
长者饮茶优惠2026｜10大酒楼/中菜厅乐悠咭折扣！$2茶位/免加一/点心放题半价
长者饮茶优惠2026｜10大酒楼/中菜厅乐悠咭折扣！$2茶位/免加一/点心放题半价
饮食
2026-04-18 17:01 HKT
74岁苗可秀低调返港近况曝光 昔日美貌胜林青霞被封「嘉禾公主」 曾与李小龙传绯闻
74岁苗可秀低调返港近况曝光 昔日美貌胜林青霞被封「嘉禾公主」 曾与李小龙传绯闻
影视圈
2026-04-19 09:00 HKT
伊朗局势｜特朗普：美军向伊朗货船开火并扣押 据报伊朗拒绝参与第二轮谈判｜持续更新
01:42
伊朗局势｜特朗普：美军向伊朗货船开火并扣押 据报伊朗拒绝参与第二轮谈判｜持续更新
即时国际
2小时前
俞琤慈善骚阵容劲过颁奖礼 陈奕迅杨千嬅软硬天师激罕同台 张学友挨眼瞓压轴登场
俞琤慈善骚阵容劲过颁奖礼 陈奕迅杨千嬅软硬天师激罕同台 张学友挨眼瞓压轴登场
影视圈
21小时前
前港姐冠军杨婉仪罕现身容貌令人叹息 游赌城老公再缺席惹揣测 曾抵押一物助夫还债
前港姐冠军杨婉仪罕现身容貌令人叹息 游赌城老公再缺席惹揣测 曾抵押一物助夫还债
影视圈
16小时前