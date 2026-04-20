伊朗局势 | 伊朗划定霍尔木兹海峡新航线 未经许可不得通行

伊朗伊斯兰共和国广播电视台周日（19日）报道，伊朗革命卫队海军已划定一条从霍尔木兹岛以南至拉腊克岛以南水域的新航线。报道说，该航线被命名为「拉腊克走廊」，未经革命卫队海军许可，不得通行。

另外，伊朗国会土木工程委员会主席雷扎伊科奇表示，伊朗正在起草一套关于管理霍尔木兹海峡的综合性法律，并即将定稿。根据该法，伊方将禁止与以色列有关的货物和船只通过霍尔木兹海峡。

相关新闻：

伊朗局势｜印度油轮穿过霍尔木兹遭炮击 船员：批准通行却开火

美军阿帕奇直升机在霍尔木兹海峡上空巡逻。法新社

霍尔木兹海峡新航线被命名为「拉腊克走廊」。美联社

伊朗正在起草一套关于管理霍尔木兹海峡的综合性法律。路透社

新航线命名「拉腊克走廊」

该法规定，未经伊朗最高国家安全委员会许可，敌对国家船只也不得通过该海峡。曾对伊朗造成损失的国家，在支付赔偿前，其船只也不得通过该海峡。伊朗国会会国家安全和外交政策委员会主席阿齐兹表示，美国必须接受霍尔木兹海峡新秩序。

支付费用才可通行

根据该方案，各国船只必须以伊朗货币里亚尔支付费用才能通过霍尔木兹海峡。其中30%通行费收入将用于加强武装力量，另外70%用于改善人民生活。

总部位于英国的海事分析公司温沃德19日发表报告说，过去36小时内，35艘船只在驶出霍尔木兹海峡途中掉头折返。