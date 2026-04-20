美伊冲突升温 | 从中国驶往伊朗货轮遭美军扣押 德黑兰誓言报复 为战火重燃做准备

美军驱逐舰在阿曼湾扣押一艘伊朗货轮后，伊朗军方证实，货轮当时自中国驶往伊朗港口，伊朗强烈谴责美方此举公然违反停火协议，扬言很快会就此等「海盗行径」作出报复，并表明伊朗已为战火重燃做好准备，一旦重新开打，会让敌人经历永生难忘的「地狱时刻」。

美军中央司令部周日（19日）在社交媒体发声明说，美军当天向一艘驶往伊朗阿巴斯港的伊朗货船开炮，使其失去推进动力，美海军陆战队员随后登上并控制该船。

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悬挂伊朗国旗的「TOUSKA号」货轮（远处）遭美军拦截。路透社

「斯普鲁恩斯号」透过舰炮攻击伊朗货轮，冒出烟雾。路透社

特朗普证实美军扣押伊朗货轮。路透社

强烈谴责美公然违反停火协议

声明称，悬挂伊朗国旗的「TOUSKA号」货轮当天穿过阿拉伯海北部，未遵守美军指令。美军「斯普鲁恩斯号」导弹驱逐舰用其舰炮向这艘货船的机舱发射数枚炮弹，摧毁其推进系统。随后，美军第31海军陆战队远征队士兵登上这艘货轮。目前，这艘船仍处于美方扣押下。

美军中央司令部在社媒一同发布的视频显示，美舰向一艘集装箱货船发出警告，随后数次开炮。

总统特朗普亦在其社交平台Truth Social证实：「我们已完全控制这艘船，并查看船上载有什么物品！」

中央司令部指，自美军13日开始对波斯湾和阿曼湾所有伊朗港口实施海上封锁以来，已迫使25艘商船掉头或返回伊朗港口。

誓言很快回应「武装海盗行为」

伊朗军方作战指挥部哈塔姆安比亚中央总部发言人表示：「我们警告，伊朗伊斯兰共和国武装部队将很快针对美军的『武装海盗行为』展开回应与报复。」

伊朗军方补充，货轮从中国出发，但并未透露其他细节。

伊朗第一副总统阿里夫在社交媒体上写道：「一方面限制伊朗石油出口，另一方面却期待他国享有安全保障，是行不通的。选择很明确：不是让石油市场对所有人开放，就是让所有人面临沉重代价的风险。」

与此同时，伊朗塔斯尼姆通讯社19日报道，伊朗已为战火重燃做好准备，一旦重新开打，会让敌人经历永生难忘的「地狱时刻」。

研判重新开打可能性高于继续谈判

报道说，鉴于美军近期动向，包括军舰调动、武器运输、侦察飞行和防空部署，伊朗方面判断，局势会出现两种可能性。第一种情况是，美方意图利用这些军事准备工作制造心理压力，以便在谈判桌上索要筹码。

第二种情况是，美方通过编造谈判叙事，为突袭伊朗部分岛屿进行掩护和欺骗。

报道说，伊朗认为重新开打的可能性高于继续谈判，已为此做好充分准备。如果战事重新爆发，伊朗基础设施成为攻击目标，伊朗将彻底放弃此前在曼德海峡以及对沙特阿美公司、沙特延布重工业园区、阿联酋富查伊拉港等地区国家能源企业和设施所保持的某些克制。