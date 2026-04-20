北韩试射5枚战术弹道导弹 金正恩到场监督 指可满足作战需求

南韩《韩联社》周一（20日）引述北韩官方朝中社报道，北韩周日（19 ）试射火星-11RA（Hwasong-11RA）地对地战术弹道导弹，领导人金正恩在女儿金主爱陪同下到场监督，对试射成果「非常满意」。

报道说，试射目的在于评估导弹战斗部的特点和威力，以136公里外的岛屿目标为中心，发射5枚战术弹道导弹，高密度击中面积为12.5至13公顷的目标区域，展现系统具备集中压制打击的能力。

金正恩在女儿金主爱（后方中）陪同下，到场监督弹道导弹试射。路透社

金正恩监督导弹试射，女儿金主爱（左）陪同。路透社

女儿陪同视察 满意试射结果

金正恩对试射结果表示满意，强调这证明专责导弹弹头研究团队多年的努力没有白费，同时敦促国防科学家持续推进军事战备所需的技术发展。他强调，引进具备各项任务用途的弹头，将可更有效率满足军队作战需求，把精准打击能力和对指定区域的增强火力相结合。

报道指出，南韩军方周日侦测到北韩于当天清晨6时10分许，从东海岸新浦一带向朝鲜半岛东部海域发射这些导弹，飞行距离约140公里。

本月第4次射导弹

这次试射是北韩本月第4次、也是今年第7次弹道导弹试射。

4月初，金正恩监督从海军军舰发射的战略巡航导弹测试，官方照片显示他在军方官员两侧监视射击。

这些测试是在驱逐舰「崔贤号」上进行的，「崔贤号」是北韩2艘5000吨级驱逐舰之一，这2艘驱逐舰均于去年下水，金正恩正寻求提升国家海军能力。

南韩总统府青瓦台呼吁平壤停止此类「挑衅行为」，强调此举违反联合国安理会决议。