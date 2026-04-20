Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

北韩试射5枚战术弹道导弹 金正恩到场监督 指可满足作战需求

即时国际
更新时间：08:30 2026-04-20 HKT
发布时间：08:30 2026-04-20 HKT

南韩《韩联社》周一（20日）引述北韩官方朝中社报道，北韩周日（19 ）试射火星-11RA（Hwasong-11RA）地对地战术弹道导弹，领导人金正恩在女儿金主爱陪同下到场监督，对试射成果「非常满意」。

报道说，试射目的在于评估导弹战斗部的特点和威力，以136公里外的岛屿目标为中心，发射5枚战术弹道导弹，高密度击中面积为12.5至13公顷的目标区域，展现系统具备集中压制打击的能力。

金正恩在女儿金主爱（后方中）陪同下，到场监督弹道导弹试射。路透社
金正恩在女儿金主爱（后方中）陪同下，到场监督弹道导弹试射。路透社
金正恩监督导弹试射，女儿金主爱（左）陪同。路透社
金正恩监督导弹试射，女儿金主爱（左）陪同。路透社

女儿陪同视察 满意试射结果

金正恩对试射结果表示满意，强调这证明专责导弹弹头研究团队多年的努力没有白费，同时敦促国防科学家持续推进军事战备所需的技术发展。他强调，引进具备各项任务用途的弹头，将可更有效率满足军队作战需求，把精准打击能力和对指定区域的增强火力相结合。

报道指出，南韩军方周日侦测到北韩于当天清晨6时10分许，从东海岸新浦一带向朝鲜半岛东部海域发射这些导弹，飞行距离约140公里。

本月第4次射导弹

这次试射是北韩本月第4次、也是今年第7次弹道导弹试射。

4月初，金正恩监督从海军军舰发射的战略巡航导弹测试，官方照片显示他在军方官员两侧监视射击。

这些测试是在驱逐舰「崔贤号」上进行的，「崔贤号」是北韩2艘5000吨级驱逐舰之一，这2艘驱逐舰均于去年下水，金正恩正寻求提升国家海军能力。

南韩总统府青瓦台呼吁平壤停止此类「挑衅行为」，强调此举违反联合国安理会决议。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
金像奖2026完整得奖名单 廖子妤夺最佳女主角 梁家辉五度封影帝 《再见UFO》获最佳电影
金像奖2026完整得奖名单 廖子妤夺最佳女主角 梁家辉五度封影帝 《再见UFO》获最佳电影
影视圈
9小时前
天气︱天文台料明起连落6日雨 低压槽、东北季候风「接力」攻港 周五、六迎降温
社会
19小时前
廖子妤首夺最佳女主角 大马来港逾10年追梦不惜裸露 与男友卢镇业拍住上丨金像奖2026
廖子妤首夺最佳女主角 大马来港逾10年追梦不惜裸露 与男友卢镇业拍住上丨金像奖2026
影视圈
8小时前
鸡蛋为何常温卖，回家却要冷藏？专家：市售鸡蛋缺「天然角质层」是关键！
鸡蛋为何常温卖，回家却要冷藏？专家：市售鸡蛋缺「天然角质层」是关键！
饮食
22小时前
74岁苗可秀低调返港近况曝光 昔日美貌胜林青霞被封「嘉禾公主」 曾与李小龙传绯闻
74岁苗可秀低调返港近况曝光 昔日美貌胜林青霞被封「嘉禾公主」 曾与李小龙传绯闻
影视圈
23小时前
俞琤慈善骚阵容劲过颁奖礼 陈奕迅杨千嬅软硬天师激罕同台 张学友挨眼瞓压轴登场
俞琤慈善骚阵容劲过颁奖礼 陈奕迅杨千嬅软硬天师激罕同台 张学友挨眼瞓压轴登场
影视圈
18小时前
长者饮茶优惠2026｜10大酒楼/中菜厅乐悠咭折扣！$2茶位/免加一/点心放题半价
长者饮茶优惠2026｜10大酒楼/中菜厅乐悠咭折扣！$2茶位/免加一/点心放题半价
饮食
2026-04-18 17:01 HKT
前港姐冠军杨婉仪罕现身容貌令人叹息 游赌城老公再缺席惹揣测 曾抵押一物助夫还债
前港姐冠军杨婉仪罕现身容貌令人叹息 游赌城老公再缺席惹揣测 曾抵押一物助夫还债
影视圈
13小时前
中环珍姐BaseHall分店结业！大方公开港式腌扒秘方 梳打粉非必须？强调1材料极重要：嫌麻烦就嚟见我哋
中环珍姐BaseHall分店结业！大方公开港式腌扒秘方 梳打粉非必须？强调1材料极重要：嫌麻烦就嚟见我哋
饮食
21小时前
梁家辉凭《捕风追影》第5次夺最佳男主角 走过被封杀低潮 与江嘉年相爱44年丨金像奖2026
梁家辉凭《捕风追影》第5次夺最佳男主角 走过被封杀低潮 与江嘉年相爱44年丨金像奖2026
影视圈
8小时前