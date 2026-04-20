伊朗局势｜巴基斯坦总理与伊朗总统通电话 就中东局势进行讨论

巴基斯坦总理谢里夫（Shehbaz Sharif）周日与伊朗总统佩泽希齐扬（Masoud Pezeshkian）通电话，就海湾局势及中东冲突发展进行讨论，双方并重申推动地区和平的立场。

巴基斯坦总理府发声明指，两人通话约45分钟，气氛「亲切友好」。谢里夫在通话中向佩泽希齐扬介绍近期与沙特阿拉伯、卡塔尔及土耳其等国领导人的接触情况，并表示这些外交互动有助凝聚区内共识，透过对话与外交途径，为饱受战火影响的地区争取持久和平。

谢里夫亦感谢伊朗派出高层代表团赴伊斯兰堡参与早前会谈，并提到巴基斯坦陆军参谋长穆尼尔近日访问德黑兰期间，双方进行了具建设性的交流。他强调，巴基斯坦将继续致力于促进地区和平与稳定，并愿意担当调解角色。

佩泽希齐扬则对巴方推动和平进程的努力表示赞赏，并指伊巴关系未来将持续深化。路透社

佩泽希齐扬则对巴方推动和平进程的努力表示赞赏，并指伊巴关系未来将持续深化。不过，声明未有提及外界关注的美伊是否会在巴基斯坦首都伊斯兰堡展开第二轮谈判。

同日，巴基斯坦副总理兼外长达尔亦与埃及外长通电话，双方均表示，希望伊朗与美国能顺利展开下一轮谈判，以促进中东及更广泛地区的和平与稳定。