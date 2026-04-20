奥地利HiPP婴儿食品验出鼠药成分 欧洲多国下架产品

欧洲多国爆出婴儿食品安全风波。知名品牌喜宝（HiPP）称，旗下一款婴儿食品不排除产品被外部人为加入有害物质，并警告食用后「可能危及生命」，已即时下架产品。奥地利警方亦证实，在一樽同品牌婴儿食品内验出鼠药成分，当局正展开刑事调查。

捷克及斯洛伐克同验出有毒物质

路透社报道，奥地利布尔根兰州警方表示，一名顾客在艾森施塔特周边地区购入的190克红萝卜薯仔婴儿食品，送验后发现含有鼠药成分。警方指出，涉事樽身底部贴有红圈标签，部分产品可能出现封口被开启、损坏或缺少安全封条，亦有个别产品带有异常气味，怀疑遭人刻意破坏。

警方补充，初步化验显示，在捷克及斯洛伐克同类被扣查的产品中亦验出有毒物质，但未有公布进一步细节。当局强调，目前至少有一批受污染产品可能仍在市面流通，并已发出识别指引，提醒市民留意异常包装特征。

喜宝回应路透社时证实，涉事产品确实含有鼠药成分，并指已与零售商合作，立即在奥地利及部分欧洲国家下架所有相关婴儿食品作预防措施。喜宝德国及其他未涉及调查的市场产品并不受影响。

零售商呼吁顾客切勿食用

奥地利零售商SPAR亦已将相关产品从奥地利、斯洛文尼亚、匈牙利、克罗地亚及意大利北部等地全面下架，并呼吁顾客切勿食用，可退货退款。

奥地利食品安全部门则提醒家长，如婴儿曾进食相关产品并出现不适，应立即求医；如接触到受影响玻璃樽，亦需彻底清洁双手。警方强调，案件仍在调查中，暂未排除涉及勒索或蓄意破坏的可能性。