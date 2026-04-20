伊朗局势｜伊媒指第二轮谈判消息不实 据报伊朗拒绝参与

伊朗媒体报道，伊朗当局指美伊「第二轮谈判」消息并不属实，双方谈判前景仍然不明朗。

美国被指提出「过分要求」

据伊朗伊斯兰共和国通讯社称，有关在伊斯兰堡举行新一轮美伊会谈的消息并不准确，该通讯社在社交平台发布简短声明，称伊朗拒绝参与与美国的第二轮谈判。

报道指，美方提出「过分要求」及「不切实际的期望」，同时立场反复、前后矛盾，并持续实施被伊朗视为违反停火协议的海上封锁及发出威胁言论，令谈判至今未有进展。

据伊朗传媒称，称伊朗拒绝参与与美国的第二轮谈判。路透社

美媒指，美国副总统万斯将率团前往伊斯兰堡，参与新一轮美伊会谈。路透社

美海上封锁下不会进行谈判

伊朗方面又批评，美方释出所谓第二轮谈判消息属「媒体操弄」，旨在向伊朗施压。塔斯尼姆通讯社同日报道，伊方强调在美国持续海上封锁的情况下，谈判不会进行。

有美国媒体引述白宫官员称，美国副总统万斯（JD Vance）将率团前往伊斯兰堡，参与新一轮美伊会谈。