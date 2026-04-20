路州大规模枪击案酿8死3伤 美汉射杀7子女劫车逃走 遭警追捕击毙

美国路易斯安那州什里夫波特市周日（19日）发生大规模枪击案，造成8名儿童死亡，3人受伤。行凶枪手是当中7名儿童的父亲，已被警方击毙。而伤者包括儿童的母亲及另一名女子，2人情况危殆。另一名13岁少年在逃跑时，从屋顶跳下受伤。

8死者年龄介乎1至12岁

事件涉及家庭暴力，据什里夫波特警方消息，当天早上6时左右，警察局接报后赶到现场，发现10人中弹，其中8人罹难。死者均为1岁至12岁儿童。犯罪现场涉及2栋房屋和附近街区1栋房屋。枪手先在一间屋开枪射击一名女子，随后开车前往另一间屋行凶，之后在案发现场附近劫车逃走，警方随即展开追捕，并最终将枪手击毙。

13岁少年从屋顶跳下逃跑受伤

当中7名遇害儿童是枪手的孩子，一名女子在第一间屋受伤，而7名孩子在第二间及第三间屋遇害。其中一名孩子疑似试图逃跑后被发现死在屋顶上。

州众议员费尔普斯表示，有些孩子试图从后门逃走。

什里夫波特警察局发言人博德隆（Chris Bordelon）表示，嫌犯为埃尔金斯（Shamar Elkins），一名13岁男孩从家中逃出后从屋顶跳下受伤。博德隆说，男孩身上几处骨折，但预计会康复。

枪手妻子先中弹 另一童母亦受伤

博德隆指，事件中有2名成年女性中枪。枪手的妻子先中枪，身受重伤。之后，埃尔金斯前往另一处住所，枪杀了8个孩子和另一名女子。他补充说，另一名女子是第8个遇害孩子的母亲，身受重伤，性命垂危。

调查人员未透露案中动机，博尔德隆表示，仍有许多调查要做，但相信事件「完全是一宗家庭纠纷」。

枪手曾因枪械案被捕 国民警卫队服役7年

埃尔金斯曾于2019年因枪械案被捕。据美国陆军称，埃尔金斯曾在路易斯安那州国民警卫队服役7年，直至2020年8月。他未被派往海外服役。

什里夫波特警方负责人史密斯（Wayne Smith）说：「我感到震惊，我无法想象这样的事情如何会发生。」

当地最惨痛悲剧

什里夫波特市长阿塞诺（Tom Arceneaux）表示，这可能是什里夫波特发生过的最惨痛悲剧。

这是自从2024年1月芝加哥郊区发生造成8人丧生的枪击案以来，美国最严重的大规模枪击事件。