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美国路易斯安那州枪击案 8名儿童亡 枪手被击毙

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更新时间：01:54 2026-04-20 HKT
发布时间：01:54 2026-04-20 HKT

美国路易斯安那州什里夫波特发生严重枪击案，造成至少8名年龄介乎1至14岁的儿童死亡。警方表示，事件属「家庭纠纷」引发，枪手其后在逃离期间被警方击毙。

部分儿童与枪手有亲属关系

警方指，事发于当地时间清晨约5时，一名枪手向10人开枪，多名受害者为未成年人，当中部分儿童与疑犯有亲属关系。警员其后展开追捕，在疑犯企图逃离时将其击毙。

市长阿尔斯诺（Tom Arceneaux）形容事件为当地历来「最悲惨的悲剧之一」，指整个社区都受到严重打击，「不仅是受害家庭，警方及相关人员同样承受巨大伤痛」。

警方表示，枪击发生于市内多个地点，包括同一街区的两处住宅及附近另一住宅。警员接报到场后，在其中一处住所发现多名遇害儿童。

枪手劫持车辆逃走被击毙

警方初步调查显示事件属家庭性质纠纷，其中一名伤者曾逃往附近住宅求助。案发后，枪手劫持一辆车辆逃走，最终在另一个社区被警方截停并击毙。

当局暂未公布枪手及死伤者身份，表示需先通知家属。警方强调，正联同州警及多个部门展开全面调查，厘清事件起因。

警察局长史密斯（Wayne Smith）表示，对事件感到难以置信，并向整个社区致以慰问，承诺将全力追查真相。

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