伊朗局势｜印度油轮穿过霍尔木兹遭炮击 船员：批准通行却向我开火

伊朗周六指责美方「屡次违背承诺」，宣布再次封锁霍尔木兹海峡。期间一艘印度油轮通过海峡时疑遭炮击，一段来自船员的录音曝光，可听到船员紧急呼叫求助。

船员：「请让我掉头离开」

海事情报机构「Tanker Trackers」公开一段约30秒录音，据称来自原油油轮「Sanmar Herald」。录音中有人向伊朗革命卫队海军呼叫：「Sepah Navy，这里是油轮Sanmar Herald。你们曾批准我通行，我在名单第二位，但现在你们正在开火，请让我掉头离开。」

NBC引述影像报道称，该油轮当时位于海峡所谓「绿色区域」。船只曾在东行途中关闭自动识别系统（AIS），其后于海峡东侧重新启用。

报道指，船只曾在东行途中关闭自动识别系统（AIS），其后于海峡东侧重新启用。路透社

印度政府召见伊朗驻新德里大使，表达「深切关注」。

印度召伊朗大使表达关注

事件发生后，印度政府召见伊朗驻新德里大使，表达「深切关注」。印度外交部强调商船及船员安全的重要性，并指出伊朗过去曾协助保障前往印度船只安全通行，促请伊方尽快恢复相关安排；伊朗大使则承诺会将印方关切转达当局。

另一方面，海峡运作情况持续混乱。伊朗早前一度宣布重新开放，但其后以美国封锁行动违反停火协议为由改变决定，导致多艘船只放弃通行。

伊朗联合军方司令部表示，海峡已恢复至「由武装部队严格管理和控制」的状态；伊朗伊斯兰革命卫队亦警告，任何接近海峡的船只将被视为「与敌方合作」，违规者或成为攻击目标。

伊朗驻印度大使一周前仍表示，海峡将对印度船只保持开放，并称双方一直就航行安排维持良好沟通。