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日本将向澳洲出口「最上级」护衞舰 专家指背后三大目的

即时国际
更新时间：18:04 2026-04-19 HKT
发布时间：18:04 2026-04-19 HKT

当地时间18日，澳洲副总理兼国防部长马尔斯（Richard Marles）与来访的日本防卫大臣小泉进次郎举行会谈。双方确认签订一项合同，日本将向澳洲出口升级后的日本「最上」级护卫舰。有分析认为，日本此举有三个目的，当中包括让自卫队「出海」舖路。

央视军事报道，根据合同，该项目将建造11艘护卫舰，其中首批3艘将在日本建造，首舰预计2029年交付，其余8艘将在澳洲建造。据澳洲方面消息，这批次的护卫舰，每艘可搭载舰员约90人，满载排水量6200吨，续航里程可达1万海里，配备32单元垂直发射系统，装备防空和反舰导弹，并具有反潜作战能力。

据日本方面消息，根据现行的「防卫装备转移三原则」，具有杀伤能力的武器出口受限，但若以共同开发、生产为目的则允许转移。新型舰艇计划首先在日本国内建造，实际上属于护卫舰出口。

央视总台军事观察员魏东旭分析认为，日本向澳洲出售护卫舰有三个目的：

藉澳订单摊薄成本

日本海上自卫队在订购这种改进型护卫舰的过程中，可以利用澳洲的订单分摊成本。「最上」级护卫舰第二批次的生产数量更多，单舰的成本会下降。

为自卫队「出海」铺路

日本强化和澳洲的防务合作，一旦澳洲引进「最上」级护卫舰，并为之打造配套的保障系统和维修体系，未来日本海上自卫队的同型战舰在澳洲进行补给、维护，就会更加方便。日本正通过出口战舰的方式，带动海上自卫队走向更远的区域去执行作战任务。

借机融入美英澳「奥库斯」（AUKUS）

日本通过向澳洲亚提供战舰，日本也会换回军事资源，在「奥库斯」合作框架内，更进一步和美国、英国以及澳洲进行更多层面的防务技术开发，或进行更多的联合军事行动。

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