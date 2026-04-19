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日本著名拉面店禁边食边玩手机掀热话 老板爆导火线：客人店内睇AV

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更新时间：14:33 2026-04-19 HKT
发布时间：14:33 2026-04-19 HKT

拉面是日本传统餐饮文化，惟近日网络出现一个话题，部分人气拉面店为保持餐点品质及提升营运效率，开始推行「用餐时禁止使用手机」的规定。此举旨在促请顾客专心品尝食物和加快流转速度。惟有批评质会过度干预顾客的用餐自由。

集英社报道，埼玉县春日部市的知名拉面店「煮干乱舞」，近日在店内张贴告示，订明「用餐时禁止使用手机」，违者将被要求离店且不获退款。店主川田雄一解释，此一严格规定的导火线，是今年一月底有顾客在午市繁忙时间，公然一边用餐一边观看色情影片，促使他将原先「请避免分心」的提醒，升级为强制性禁令。

影响「翻枱」频率

川田雄一表示，此举并非禁止顾客在用餐前为食物拍照或使用手机，而是反对「边进食边使用手机」。他指出，这不仅会减慢用餐节奏，影响餐厅的翻桌率，对于讲究口感的细面而言，用餐时间拉长更会使其风味尽失。

其实，东京高田马场的名店「博多拉面Debuchan」，早于2023年已设立类似告示。店主甲斐康太坦言，现时许多年轻人即使结伴前来，亦是各自埋首于手机，完全不顾及店内满座及门外等候的客人。

张贴告示初时，外界反应很大，甚至有人的确未有光顾，如今滑手机的人亦未有消失，故自己亦已半放弃状态。

网民反应两极

他直言，拉面店属薄利多销的经营模式，极度依赖顾客的快速流转，若因顾客长时间使用手机而影响营运，长远将对整个产业构成压力。

随著相关议题持续发酵，社会上亦出现两极化的意见。反对者认为「吃一碗拉面也要被限制，未免小题大做」；支持者则普遍认为，专心用餐是对厨师的基本尊重，而明确的规则有助于维持良好的用餐环境，避免因个别顾客的不当行为影响他人。

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