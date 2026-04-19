伊朗局势｜伊朗：周六傍晚起封锁霍尔木兹 特朗普称不要「勒索」美国

伊朗指美国「屡次违背承诺」，霍尔木兹将恢复「先前（由伊方封锁／严管）状态」，并传出有油轮被攻击的消息。美国总统特朗普警告伊朗，不能透过关闭霍尔木兹海峡「勒索」美国，并指美方正与伊朗保持「非常好的对话」，但强调任何以封锁航道作为施压手段都不可接受。

所有船只不得离开锚地

美国自14日起对伊朗港口实施封锁，伊朗表示美国违反停火协议，并已重新加强对霍尔木兹海峡管控，多艘商船亦指收到伊朗海军警告无法通行，令区内航运局势进一步紧张。

伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）海军部门其后发表声明称，由18日傍晚起正式封锁霍尔木兹海峡，指因美方违反停火承诺、未解除对伊朗港口及船只的海上封锁，伊方因此采取行动。声明警告，所有波斯湾及阿曼海船只不得离开锚地，并指任何接近海峡的行为将被视为「与敌方合作」，违规船只将成为攻击目标。伊朗最高国家安全委员会亦表示，将持续监督及控制海峡交通，直至战争结束及地区恢复持久和平。

加利巴夫：霍峡仍处伊朗控制之下

另一方面，伊朗国会议长加利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）透露，在伊斯兰堡谈判期间，伊朗曾就霍尔木兹海峡局势与美方代表爆发紧张对峙，并曾警告一艘美军扫雷舰若继续推进将遭攻击，最终美方在短时间内要求撤退。他强调伊朗认为霍尔木兹海峡仍处于伊朗控制之下，并批评美国的相关行动是「笨拙且无知」，但指双方当时在谈判压力下未进一步升级冲突。