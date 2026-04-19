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乌克兰基辅超市挟持枪击案6死 疑犯被击毙 案件列恐袭调查

即时国际
更新时间：02:10 2026-04-19 HKT
发布时间：02:10 2026-04-19 HKT

乌克兰首都基辅一个住宅区周六发生严重枪击及挟持人质事件，一名男子在街头向路人开枪后，闯入一间超市挟持人质并拒绝谈判，最终被警方特种部队击毙。事件共造成至少6人死亡、14人受伤，包括一名12岁男童。

枪手超市内挟持人质

乌克兰国家安全局表示，案件正以「恐怖主义行为」方向展开调查。总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskiy）在晚间讲话中指出，事件发生于基辅绿树成荫的霍洛西伊夫斯基区（Holosiivskyi district），疑犯先在街头无预警近距离开枪，造成多人伤亡，其后进入超市并挟持人质。

泽连斯基称，事件中4人当场在街头死亡，一名女子在医院因重伤不治，另有一名人质被杀。现场影片显示，多具遗体被救援人员抬离现场，伤者由救护车送院。

谈判40分钟后未能说服投降

警方表示，疑犯其后被国家警察特种部队突袭行动击毙。内政部长克利缅科（Ihor Klymenko）指出，行动前曾与疑犯谈判约40分钟，但未能说服其投降，期间疑犯亦向警员开枪。

58岁疑犯来自莫斯科

克利缅科表示，疑犯持有一支已合法登记的武器，并持有医疗证明获准使用。总检察长克拉夫琴科（Ruslan Kravchenko）则指，疑犯为一名58岁、来自莫斯科的男子，并在作案时携带自动武器。

泽连斯基补充，疑犯过往有犯罪纪录，并在持枪外出前曾纵火焚毁其登记住所的公寓。他亦曾在乌东顿涅茨克地区居住一段时间，该地为俄乌战事主要战场之一。

当局强调，乌克兰本地极少发生类似大规模枪击事件，目前正全面调查案件动机及背景。

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