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乌克兰基辅枪击案至少5死10伤 枪手商店内挟持人质 遭警方击毙

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更新时间：02:10 2026-04-19 HKT
发布时间：02:10 2026-04-19 HKT

乌克兰周六发生枪击案，一名男子在首都基辅开枪后，闯入一间超市并挟持人质，最终遭警方特种部队击毙，事件造成至少5人死亡、10人受伤。

警特种部队突入商店击毙

总统泽连斯基在通讯平台Telegram引述内政部长克利缅科表示，枪击发生于霍洛西夫斯基（Holosiivskyi）区，事件中共有5人丧生，另有10人送院治理。市长克利钦科则指，其中一名受伤女子其后不治。

克利缅科称，枪手在拘捕行动中被「击毙」，警方特种部队突入其藏身的超市时，对方曾向警员开枪，并一度挟持人质。在强攻前，谈判人员曾尝试与其接触。

枪手来自莫斯科 住所同日起火

总检察长克拉夫琴科表示，枪手为一名58岁、来自莫斯科的男子，案发期间其登记住所亦发生火警。他指，事件中有4人在街头被杀，另1人在超市内遇害，枪手当时持有自动武器。

克拉夫琴科又发布一张照片，显示超市内有一名倒地男子身上染血，旁边有一把武器。

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