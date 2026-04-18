疯狂医生｜佛州医生误切全肝致老翁死亡被控过失杀人 曾多次误切各种器官

美国佛州名一名医生2年前手术出错，误摘70岁病人肝脏致其当场死亡，近日大陪审团决定以二级过失杀人罪起诉。

美媒NBC报道，44岁外科医生沙克诺夫斯基（Thomas Shaknovsky）被控于2024年8月21日，为病人进行腹腔镜脾脏切除手术时，误将病人整颗肝脏摘除，造成病人「灾难性大出血」，在手术台上当场不治。

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死者为阿拉巴马州马斯尔肖尔斯市居民布莱恩（Bill Bryan），遗孀贝弗莉（Beverly Bryan）透露，丈夫起初因腹痛就医，检查显示他疑似脾脏肿大，但当时并无明显出血迹象。她悲痛表示，「每次告诉别人发生了什么事，听起来都像假的。我自己至今仍难以置信，这种事怎么可能发生？」

检方文件指出，沙克诺夫斯基在病人心脏骤停后仍未中止手术，继续进行操作。术后他对外声称病人死于「脾动脉瘤破裂」，但验尸报告显示完全没有此迹象，且病人的脾脏及周边组织完好，肝脏却不翼而飞。

另一病人误切部分肠道亡

沙克诺夫斯基已不是首次卷入医疗疏失争议。2023年5月，他为一名病人切除左侧肾上腺时，切错误切除部分胰脏，事后以40万美元（约310万港元）庭外和解；同年7月又有一名病人被他误切部分肠道，术后不久转入加护病房后死亡。

一连串重大疏失引发各州卫生主管机关连锁回应，阿拉巴马州在案发后立即暂停并撤销其医生执照，佛州2024年跟进停牌，纽约州则在2025年暂停其执业资格。他13日在佛州米拉马尔海滩被警方逮捕，目前移送沃尔顿郡监狱候审。

贝弗莉透过诉讼代理人表示，已另行提起民事诉讼，并相信刑事起诉能遏止悲剧重演，认为丈夫「会希望自己的死能保护其他人不再受伤害，这也是我认为提出刑事控告的意义所在。」