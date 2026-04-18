韩女商场厕所产子丢马桶溺毙判监8年 冷静清理现场曾搬动婴儿

南韩一名29岁女子与男友散步时突感腹痛，前往商场厕所竟仅诞下29周早产男婴，她在婴儿仍有生命迹象的情况下，竟将婴儿丢入马桶，还关上马桶盖，导致婴儿活活溺毙。法院一审重判10年徒刑，引发社会哗然。

据韩媒报道，事发于2024年5月20日下午3时22分。当年29岁的年轻女子A某正与男友外出散步，途中突感到一阵腹痛。她对男友说「我先去商场休息一下」，随后搭的士前往男友住处附近的公寓商场厕所。

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冷静买清洁用品返回清理

她在厕所马桶产下一名男婴，胎儿为29周早产儿，体重仅1.5公斤。宝宝还有生命迹象、甚至能活动手臂，但A某未立即向外求助，反而离开现场，前往超商购买湿纸巾、内裤与卫生纸等物品，随后返回厕所清理地上的血迹。她还将婴儿移至残障厕所的隔间，认为该处「较不容易被人发现」。她将婴儿放进马桶内、盖起盖子后离去，最终婴儿在马桶中溺毙。

调查指出，A某犯案的原因，主要是担心若怀孕一事曝光会被男友分手，甚至是被家人断绝关系。她曾先后在2017年与2023年未婚生子，交给机构照顾，亲姊已警告「若再生孩子，就会把过去一切告诉家人，而且会逐出户籍」。

曾2次未婚产子弃养

据指A某从2023年3月起与现任男友交往，同年10月曾与其他男性发生性关系，导致无法确定胎儿生父是谁，因此她才决定隐瞒怀孕事实，也未曾到医院接受检查，加上无固定工作，认为自己无力抚养孩子，最终酿成悲剧。

更令人难以置信的是，A某在犯案后仍若无其事地与男友看电影、饮酒，甚至在男友传讯息告知「商场厕所发现婴儿尸体」时，她还回应「好可怜」，试图掩饰自身犯行。

一审法院认为，A某在毫无准备下生产，出于逃避现实的心态，对婴儿死亡抱持放任态度，构成「未必故意」，因此判处10年徒刑。不过，二审法院审理后指出，A某的智力属于边缘水准，接近轻度智能障碍，但从其犯案后购物、清理现场及转移婴儿等行为判断，尚难认定其丧失辨识或决策能力。

最终，二审考量A某坦承犯行并表现出悔意，且犯案具突发性、无前科纪录，决定撤销原判，改判8年有期徒刑。