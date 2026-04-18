涉美机密研究科学家11人连环死亡失踪 特朗普称「相当严重」白宫正调查

2022年进行「反重力」研究的34岁研究员埃斯克里奇（Amy Eskridge）过世。事隔数年，她的死亡近日重获关注，原因是白宫正在调查参与机密核能与航天研究的10名科学家的死亡与失踪案，而埃斯克里奇被视为第11宗相关个案。

密苏里州共和党籍联邦众议员柏里森（Eric Burlison）要求联邦调查局（FBI）介入调查。美国总统特朗普周四说，他刚出席一场相关会议，并承诺几天内就会有答案，称情况「相当严重」。特朗普说：「我希望这是随机事件，但我们会在未来一周半内知道结果。」白宫发言人莱维特周五在X平台发文表示，白宫调查将「不遗余力」。

埃斯克里奇（左）共同创办了「奇特科学研究所」。 X

虽然官员尚未证实这些案件存在任何关联，但发生时间的重叠，加上当事人都和先进研究领域有关，引发越来越多的公众关注与猜测。

讣闻纪录显示，埃斯克里奇2022年6月11日离世，而死因为举枪自戕，但官方公开细节极有限。

埃斯克里是阿拉巴马州亨茨维尔（Huntsville）的研究人员，共同创办了「奇特科学研究所」（Institute for Exotic Science），称研究重心在实验性推进概念，包括所谓的「反重力」研究。她2020年接受YouTuber里斯（Jeremy Rys）的专访中曾透露：「我们发现了反重力，彻底乱了套，有人开始暗中破坏我们的生活。这是骚扰、威胁，太可怕了。」

她还说：「要是你公开探出头，起码有人会注意到，你的脑袋被砍掉，但如果你私下强出头，他们就会把你埋了。他们会趁你上床睡觉时，烧掉你的房子，而这甚根本不会上新闻。」

埃斯克里奇在多场报告演说与专访中也暗示，从事非传统技术的研究人员可能面临压力，迫使他们将工作移出公开领域。她描述了自身观察到的模式说，那些报告有突破性进展的科学家，会从大众视野中「消失」，或停止发表论文。