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游日注意 | 长野突发浅层地震 最大震度5强 未发海啸警报

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更新时间：14:07 2026-04-18 HKT
发布时间：14:07 2026-04-18 HKT

日本长野县北部内陆周六（18日）下午1时20分（香港时间中午12时20分）发生规模5.0的浅层地震，震源深度仅10公里，所幸并未发布海啸警报。

今次地震震央位于北纬36.6度、东经137.9度，在长野县大町市测到震度5强、长野市震度5弱、小川村震度4级，至于长野县其他地区例如松本市、松川村、白马村、小谷村、麻绩村、生坂村、筑北村、信浓町、饭纲町、长野池田町都是震度3级。

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今次地震没有引发海啸的疑虑。X / UN_NERV
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长野县白马村地区2014年11月曾发生规模6.7地震，造成50多栋房屋全毁或半毁，至少41人受伤。路透社
长野县白马村地区2014年11月曾发生规模6.7地震，造成50多栋房屋全毁或半毁，至少41人受伤。路透社

震源深度仅10公里

除了长野县之外，群马县涩川市、富山县舟桥村、新潟县糸鱼川市和妙高市、上越市、长冈市、十日町市都测到震度2级。

日本政府在地震过后，已经在首相官邸的危机管理中心设置官邸联络室，负责搜集资讯并确认灾情等。

由于震源深度极浅，仅约10公里，突如其来的强烈地摇让当地民众相当有感。

车内感到摇晃

观测到震度5强的长野县大町市一名负责人表示：「地震发生时，我正在市公所附近开车，在车内也感受到摇晃，目前正在搜集资讯。」

此外，位于长野市的NHK长野放送局表示，未出现物品从架上掉落等情况。

自2018年来再测得5强

气象厅指出，这是继2018年5月长野县北部发生规模5.2的地震过后，再度测得震度5强的摇晃。当时，长野县荣村测得震度5强。

长野县北部去年4月曾发生规模5.1地震，当时大町市、筑北村、小川村观测到震度5弱。

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