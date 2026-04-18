游日注意 | 长野突发浅层地震 最大震度5强 未发海啸警报
更新时间：14:07 2026-04-18 HKT
发布时间：14:07 2026-04-18 HKT
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日本长野县北部内陆周六（18日）下午1时20分（香港时间中午12时20分）发生规模5.0的浅层地震，震源深度仅10公里，所幸并未发布海啸警报。
今次地震震央位于北纬36.6度、东经137.9度，在长野县大町市测到震度5强、长野市震度5弱、小川村震度4级，至于长野县其他地区例如松本市、松川村、白马村、小谷村、麻绩村、生坂村、筑北村、信浓町、饭纲町、长野池田町都是震度3级。
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震源深度仅10公里
除了长野县之外，群马县涩川市、富山县舟桥村、新潟县糸鱼川市和妙高市、上越市、长冈市、十日町市都测到震度2级。
日本政府在地震过后，已经在首相官邸的危机管理中心设置官邸联络室，负责搜集资讯并确认灾情等。
由于震源深度极浅，仅约10公里，突如其来的强烈地摇让当地民众相当有感。
车内感到摇晃
观测到震度5强的长野县大町市一名负责人表示：「地震发生时，我正在市公所附近开车，在车内也感受到摇晃，目前正在搜集资讯。」
此外，位于长野市的NHK长野放送局表示，未出现物品从架上掉落等情况。
自2018年来再测得5强
气象厅指出，这是继2018年5月长野县北部发生规模5.2的地震过后，再度测得震度5强的摇晃。当时，长野县荣村测得震度5强。
长野县北部去年4月曾发生规模5.1地震，当时大町市、筑北村、小川村观测到震度5弱。
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