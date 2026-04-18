日本京都11岁男童命案 继父疑曾藏尸观光景点公厕

日本京都府南丹市园部小学11岁男童安达结希3月23日离奇失踪后，警方于4月13日在山区寻获遗体。37岁继父安达优季已坦承杀人弃尸，过程中疑似曾藏尸在当地知名观光景点琉璃溪的停车场公厕，警方周六（18日）到该公厕调查，搜寻证物。

安达结希3月23日早上在家中吃早餐时确认还活著，并由继父安达优季开车载去上学，当天中午11时50分许校方通知结希母亲他没到校，这才发现男童失踪。

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遭继父杀害的男童安达结希。京都警方

安达优季（右）涉杀害继子。X@zetu_rrr

曾多次转移遗体

安达优季当时表示，他把继子送到距离校舍大约200米的地方，但学校监视器都没有拍到结希的身影。4月13日，在安达一家住处东北方约7公里的山区树林发现结希遗体，安达优季其后供称在一时冲动下勒死了结希。

警方认为，安达优季在这段期间内曾多次转移遗体，并且一度将尸身藏匿在琉璃溪停车场公厕，周六上午有多名鉴证人员到公厕搜证。

琉璃溪的溪谷美景相当知名，是大阪、京都等地民众郊游度假的热门景点。