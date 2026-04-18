巴基斯坦医院惊传严重医疗事故 疑重复使用针筒 至少331童感染爱滋

巴基斯坦惊爆严重医疗事故，一间医院因为重复使用针筒和共用药瓶，导致至少331名无辜孩童感染HIV爱滋病毒，甚至有儿童不幸丧命，死前「如火烧般痛苦」。

事发于陶恩萨（Taunsa）市的THQ Taunsa医院，2024年11月至2025年10月间，大批儿童在接受一般治疗后陆续确诊HIV，引发医学界高度警觉。

很多受感染爱滋病童都是入住同一间医院。Communications Department IDAP

巴基斯坦一间医院因为重复使用针筒，令至少331名儿童染上爱滋病毒。UNAIDS

巴基斯坦惊爆严重医疗事故，疑针筒重用10次。路透社

BBC调查发现，巴基斯坦有医院的医护人员重复使用针筒。美联社

英国广播公司（BBC）长达32小时的偷拍片段发现，该医院医护人员重复使用针筒，以及注射流程不当。偷拍画面显示，医护人员重复使用针筒插入多剂量药瓶后，再于不同病童身上注射，未依规定更换整组器材，导致爱滋病毒交叉传播。

8岁童死前「痛苦如火烧」

BBC的调查发现，有针筒被重复使用10次的情况。报道指出，8岁男童阿明感染后高烧不治，家属悲痛形容孩子死前「像被火烧般痛苦」，画面令人心碎。阿明的家人声称，他是在医院接受受感染的注射后感染了爱滋病毒，他的妹妹的检测结果也呈现阳性。

家长表示，曾亲眼目睹医护让不同孩童「共用同一支针筒」，反映后却未获理会。院方则否认指控，称偷拍画面「可能造假」，并坚称医院正在遵循正确的流程，引发外界强烈反弹。

专家警告说，即使换上新的针头，重复使用注射器主体仍然会传播爱滋病毒。传染病专家艾哈迈德称这种做法「极其危险」。

医护未戴消毒手套就注射

调查还发现，医护人员在注射时未戴消毒手套，为不同患者注射66次，且医疗废弃物处理不当，这引发外界对院方感染控制标准的严重担忧。

在大多数受影响的家庭中，母亲的爱滋病毒检测结果呈现阴性，这表明感染并非在分娩时传播。在超过一半的已记录病例中，受污染的针头被认为是可能的感染原因。

私人执业医生揭发医疗丑闻

一份外泄的2025年4月报告已经指出该医院存在许多重大缺陷，包括卫生条件差、药品短缺以及静脉输液重复使用等。尽管院方声称已采取整改措施，但BBC的画面显示，不安全的做法一直持续到2025年底。

疫情最初是由私人执业医生凯斯拉尼（Gul Qaisrani）揭发，因为感染爱滋病毒儿童之中，许多人曾在THQ医院就诊。