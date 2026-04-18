伊朗局势 | 伊朗议长威胁再封霍尔木兹海峡 轰特朗普7项说法全是谎言

伊朗国会议长卡利巴夫周六（18日）凌晨在社交媒体X发文，指美国总统特朗普此前在1小时内于其社交平台Truth Social发布的7项声明「均不属实」，强调美方靠谎言未能赢得战争，在谈判中也将注定一无所获。卡利巴夫警告，如果美国继续封锁伊朗港口，霍尔木兹海峡将无法继续开放。

卡利巴夫说，通过霍尔木兹海峡必须按照「指定航线」并在「伊朗授权」下进行。海峡是否开放以及相关规章制度将由实地情况决定，而不是由社媒发布所决定。

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伊朗局势｜特朗普称伊朗同意永不关闭霍峡 两军合作清雷及移交浓缩铀

卡利巴夫（中）早前率领代表团到巴基斯坦和美方谈判。新华社

特朗普连文贴文，称伊朗同意永远不会再次关闭霍尔木兹海峡。美联社

伊朗警告若美军持续封锁，伊朗或再关闭霍尔木兹海峡。路透社

伊朗强调绝不放弃控制霍尔木兹海峡。新华社

警告美若继续封锁 或重关海峡

他表示，媒体战和舆论操纵是战争的重要组成部分，但伊朗人民不会受「此类伎俩」影响。

伊朗外长阿拉格齐周五（17日）宣布，鉴于黎巴嫩和以色列达成停火，在停火期间，伊朗对所有商船开放霍尔木兹海峡。特朗普随后在Truth Social连发多条帖文予以确认，但表示美国将继续对伊朗实施海上封锁，「直至我们与伊朗的交易百分之百完成」，并称伊朗同意永远不会再次关闭霍尔木兹海峡，且将与美国协调，把浓缩铀库存运往国外，还说伊朗在美国协助下「已经或正在」清除所有水雷。

讥讽美靠谎言未能取胜

针对特朗普连发贴文，卡利巴夫在X发文回应道：「美国总统在一小时内提出了7项说法，而这7项说法全部都是谎言。靠这些谎言，他们在战争中没有取胜，在谈判中也必然不会有任何成果。」

卡利巴夫并警告，如果美军持续对伊朗实施海上封锁，霍尔木兹海峡将不会保持开放。

卡利巴夫的贴文并未说明特朗普所称「7项说法」的具体内容。但卡利巴夫强调，霍尔木兹海峡的控制权属于伊朗，这一事实已为美方所接受，伊朗绝不会放弃对霍尔木兹海峡的管辖。

指特朗普妄言摧毁伊朗文明已失败

他还说，特朗普「极度渴望」同伊朗达成协议，这恰恰表明其妄图摧毁伊朗文明的计划已失败。

卡利巴夫又表示，目前，美方尚未在对伊朗的海上封锁中采取任何军事举措，伊朗对此也绝不会纵容。

另一方面，美国中央指挥部则表明，美军封锁将持续，直到特朗普下令解除；特朗普则称，在伊朗签署和平协议之前，他不会这么做。

