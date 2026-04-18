伊朗局势｜霍峡重开特朗普2小时狂发11帖文 再「轰炸」北约感谢这三国

美伊局势稍露曙光，伊朗宣布在余下停火期间重开霍尔木兹海峡后，美国总统特朗普于周五晚短短两小时内，在社交平台狂发十一条帖文。他在「报喜」之余不忘大开火力，再次批评北约在关键时刻袖手旁观是「纸老虎」，并反击美国主流媒体对其政策的批评。

致谢中东盟友 炮轰北约纸老虎

整连串外交表态始于本港时间周五晚八时四十五分。伊朗外长阿拉格齐（Abbas Araghchi）率先在社交平台宣布，在「剩余的停火期间」向所有商船完全开放霍尔木兹海峡，但强调商船必须遵从伊朗海事当局制定的航道行驶。

称封锁伊朗港口行动持续

大约二十分钟后，特朗普于九时零五分在「真实社群」（Truth Social）发文向伊朗致谢。再过了二十分钟，他第二次发帖，补充指海峡虽已开放，但针对伊朗的海上封锁将持续有效，直至双方达成「百分之百」的协议为止。他透露大部分条款已谈妥，进度乐观。

特朗普：禁止以色列再袭黎巴嫩

特朗普的第三条帖子写道：「美国将获得所有核尘埃(浓缩铀)——不会以任何方式、任何形式进行金钱交易。这项协议也与黎巴嫩无关，但美国将单独与黎巴嫩合作，并以适当的方式处理真主党问题。以色列将不再轰炸黎巴嫩。美国禁止他们这样做。够了！」

在随后的连环发帖中，特朗普展现其鲜明的外交姿态。他于晚间十时二十分表示，在美方协助下，伊朗已开始移除海峡内的水雷。他同时向沙特阿拉伯、阿联酋及卡塔尔三国致谢，并感激巴基斯坦总理及陆军元帅在协调谈判中的贡献，形容这是「世界伟大的日子」。

然而，特朗普对北约则火力全开，指责北约此刻才表示愿意帮忙是「马后炮」，他在帖文中的用语十分不客气：「在霍峡局势结束后，我接到北约的电话，询问是否需要帮忙。我告诉他们行远点。他们只想着用石油装满他们的船。需要他们的时候，他们一点用都无，简直就是纸老虎。」

宣称伊方同意「永不封锁」霍峡

直至晚间十时四十分，特朗普发布帖文，宣称伊朗已同意「永远不会」再次关闭霍尔木兹海峡，称该水道不应再被当作对抗世界的武器。

在两小时「连环发帖」的尾声，特朗普不忘反击国内主流媒体。他在十时五十八分抨击《纽约时报》及CNN等媒体为「假新闻」，指其拚命找借口批评他在伊朗问题上的立场却无功而返，更嘲讽媒体应向他道歉。

指将取得浓缩铀运美处置

在核问题方面，特朗普重申美方将取得伊朗所有的核子尘（即浓缩铀），声称此举将确保世界安全。他指，目前美伊双方正通力合作，利用大型机械移除海峡内的水雷。