伊朗局势｜伊朗外交部：日内或达成初步协议 惟坚拒移交浓缩铀

美伊两国就结束战事的谈判进入关键时刻。美国总统特朗普在社交平台发文表示，双方代表预计于本周末会晤，有望在「一两天内」达成协议，而德黑兰高级官员亦证实日内或签署初步协议。然而，两国在核问题处理上仍存严重分歧，伊朗内部对全面重开霍尔木兹海峡更出现「闹双胞」局面，最高领袖穆杰塔巴强调海峡应保持关闭。

伊外交部：60%浓度浓缩铀不会运出境外

特朗普在电话采访中对谈判进展持乐观态度，形容伊朗方面「渴望会面并达成协议」，并称该协议将「让以色列更安全」。他同时重申其强硬立场，强调在协议正式签署前，针对伊朗的海上封锁绝不解除，惟希望海峡能最终对所有国家开放。

伊朗外交部：未来两日或达成初步协议 惟核问题仍存严重分歧。路透社

半官方媒体迈赫尔通讯社报道，伊朗最高领袖穆杰塔巴已规定该关键通道应保持关闭，认为海峡在战争中具有决定性地位，不应轻易开放。路透社

长阿拉格齐早前宣布向所有商船开放霍尔木兹海峡，但随即遭到国内国家支持媒体的猛烈抨击。路透社

伊朗一名高级官员向传媒证实，双方有望在未来几天达成初步协议，借此延长当前停火安排，并为日后解除制裁及战争赔偿谈判创造空间。该官员直言，两国在核问题上仍存在「重大分歧」，仍需通过严肃谈判解决。

对于特朗普称，美国将同伊朗一起取出深埋在伊朗核设施废墟下的浓缩铀，并运回美国，伊朗伊斯兰共和国广播电视台引述伊朗外交部发言人巴加埃表示，伊朗拒绝将浓缩铀运往国外的方案。报道引述巴加埃说，浓缩铀对伊朗来说是神圣的，60%浓度的浓缩铀不会以任何方式被运出伊朗。

伊朗国内质疑开放海峡声明

与此同时，伊朗内部就海峡通行权出现严重分歧。外长阿拉格齐早前宣布向所有商船开放霍尔木兹海峡，但随即遭到国内国家支持媒体的猛烈抨击。塔斯尼姆通讯社指责外长的说法存在缺陷，认为其附加条件制造了「不必要的模糊」。

米赞通讯社则强调，通行措施必须在「非常具体的条件」下实施，并需由伊朗武装部队管理及收取费用。

更引人关注的是，半官方媒体迈赫尔通讯社报道，伊朗最高领袖穆杰塔巴已规定该关键通道应保持关闭，认为海峡在战争中具有决定性地位，不应轻易开放。 报道称：「霍尔木兹海峡在近期战争中一直是关键且决定性的因素，根据最高领袖的表态，应保持关闭状态。」