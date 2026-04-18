伊朗局势｜霍尔木兹海峡重开留关卡？伊媒：船只通过须符三条件

针对具有战略地位的霍尔木兹海峡，伊朗外交部周五（17日）称在领下停火期间「完全开放」。特朗普于社交平台发文表示欢迎，更宣称伊朗已承诺今后不再封锁海峡。不过，伊朗军方媒体随即引述消息指，通行船只必须符合三项条件，包括船只不得与「敌对国家」有关，以及跟随指定航线等三项条件，要通行无阻似仍存在「关卡」。

船只不得与「敌对国家」有关联

伊朗塔斯尼姆通讯社（Tasnim）援引伊朗最高国家安全委员会消息人士报道，伊朗已为当前船只通过霍尔木兹海峡设定三项条件。换言之，通行安排似乎仍受制于伊方的军事监管。

伊朗军方媒体随即引述消息指，通行船只必须符合军舰禁行、跟随指定航线及接受武装力量协调等三项条件，船只要通行无阻似仍存在「关卡」。路透社

半官媒：穆杰塔巴要求霍峡保持关闭

首先，通行船只必须为商业用途，严禁军舰通过，且船只及其所载货物不得与「敌对国家」有任何关联。

其次，所有船只必须严格按照此前已确定的指定航线行进，不得偏离。

最后，所有航行活动必须在伊朗武装力量的监控与协调下进行。

另外，半官方媒体迈赫尔通讯社报道称，伊朗最高领袖穆杰塔巴已下令，这一关键通道「应保持关闭」。报道说：「霍尔木兹海峡在近期战争中一直是关键且决定性的因素，根据最高领袖的表态，应保持关闭状态。」

市场分析指出，虽然特朗普对外释放乐观信号，但伊朗军方设定的「三项条件」显示，该水道的通行权仍掌握在伊方手中，特别是对「敌对国家」关联船只的限制，仍为未来局势埋下伏笔。

全球航运业反应谨慎 仍忧安全风险未复航

路透社亦报道指，伊朗昨日虽然已宣布全面重开具有重要战略地位的霍尔木兹海峡，然而全球航运业对此反应谨慎，多间主要航运商因担忧安全风险，至今仍未恢复通航。

挪威船东协会行政总裁Knut Arild Hareide表示，尽管目前出现停火信号，但海峡局势依然反复且难以预测，在安全条件未完全明朗前，船东不会贸然复航。航运巨头赫伯罗特（Hapag-Lloyd）亦持相似观点，强调保障船员安全为首要任务，根据现行风险评估，旗下船只暂时仍会避开该区。该公司发言人补充指，调整航线是因应局势的必要部署，即使情况趋稳，营运重回正轨预计仍需数周甚至数月时间。

国际海事组织（IMO）秘书长Arsenio Dominguez则强调，组织正核实相关重开公告是否符合国际法及自由航行标准。他重申，根据国际法，任何国家均无权封锁国际海峡或限制商船的自由航行权利。

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