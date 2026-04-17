傅聪：否决决议草案避免局势升级 为谈判创条件 呼吁各方停火止战

中国常驻联合国代表傅聪周四（16日）在联合国大会关于安理会否决权使用问题会议上发言说，中方7日在安理会否决涉霍尔木兹海峡决议草案，避免了局势升级，为达成临时停火、启动对话谈判创造了有利条件。中方投下的这一票，是对和平负责、对地区人民负责的选择，站在了历史正确的一边，经得起历史的检验。

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中方在联合国发言 阐明中方否决决议案立场

傅聪表示，中国不认同伊朗对海湾国家的攻击。路透社

傅聪强调，中方高度重视巴林代表海湾国家提出有关决议草案，同时安理会的行动应著眼于缓和局势，而不能给未经授权的军事行动披上合法外衣，不能给使用武力开通行证，更不能进一步激化矛盾，导致冲突升级。中方否决这份决议草案，守护了国际公平正义，捍卫了《联合国宪章》宗旨和原则。

傅聪也表示，中国不认同伊朗对海湾国家的攻击，认为国际通行海峡的航行自由与安全应得到保障，呼吁伊朗采取积极举措，尽快恢复霍尔木兹海峡的正常通航。同时，美国加码军事部署，采取定向封锁行动，是危险和不负责任的行为。霍尔木兹海峡通航问题是伊朗战事的外溢表现。只有实现全面停火止战，才能从根本上为缓和局势创造条件。