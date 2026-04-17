京都男童命案谣言频传 日警：继父外国籍说法毫无根据
更新时间：14:17 2026-04-17 HKT
发布时间：14:17 2026-04-17 HKT
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京都南丹市11岁男童安达结希死亡案引发日本全国及海外媒体高度关注，但随案件发展，网上关于嫌犯身分的各类谣言同步扩散。对此，日本警方周五（17日）出面澄清，强调包括国籍、年龄等流传资讯皆「毫无根据」，予以否认。
37岁的安达优季因涉嫌将11岁继子安达结希的遗体弃置于南丹市山区，已被依涉嫌遗弃尸体罪逮捕。他在侦讯中已供称杀害男童并独自弃尸。
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一度谣传为中国籍或台湾人
案件曝光后，在社交平台如facebook、Threads及X上，同步出现大量未经查证的讯息，先是流传安达为中国籍，随后又称其为归化日本籍的台湾人，甚至连年龄、职业与居住情况等细节，也出现多个版本。
部分台湾媒体未经查证即引用网上说法，甚至声称引用不存在的日本媒体报道。相关内容再被翻译成日文后回流日本社媒，导致错误资讯扩散，甚至衍生阴谋论。
传继父24岁贴文 被大量转传
《每日新闻》报道，早在安达优季被捕前，社媒上就已有「犯人是24岁」等贴文被大量转传，即使在嫌犯于16日被捕后，关于他是特定国籍，以及与男童没有同住等各种缺乏根据的资讯，仍持续扩散。对此，办案相关人士已经明确予以否认。
此外，疑似利用生成式AI制作的安达优季及男童的图片也在网上流传。
有不实贴文遭浏览逾2500万次
日本放送协会（NHK）在相关报道中特别提醒，在这宗事件中，有无关人士被误指为嫌犯的虚假资讯正在社交媒体上扩散，需特别注意。部分贴文甚至声称是「来自亲属的爆料」，并附上无关人士的姓名与照片。
其中一则贴文在X已被浏览超过2500万次。发布该贴文的匿名帐号更声称：「是受委托发文，即使之后证实内容错误，我也一概不负责任。」
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