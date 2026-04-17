京都男童失踪死亡案 日媒：继父认「冲动下勒颈杀害」

日本京都府南丹市11岁男童安达结希死亡案有新进展，警方透过分析男童继父安达优季手机中的APP移动纪录，掌握其行踪变化，锁定可能停留的地点，并进行重点搜索，最终在山区找到男童遗体与相关物证，成为破案重要突破。日媒报道，安达优季已向警方坦言「冲动下勒颈」杀害继子；另外，警方也发现安达优季行车纪录器部分资料遭删除，同时在住家搜索查扣30余件物证。

37岁的安达优季，已因涉嫌遗弃尸体遭警方逮捕，并于周四（16日）下午移送检方。他在接受侦讯时坦承犯行，供称由自己动手杀害男童，且单独将遗体弃置，警方正持续厘清动机与细节。

相关新闻：

京都男童弃尸案｜继父「四大诡异行为」露端倪？ 前警探：或精心策划杀人

警方搜查安达家，检走证物。美联社

警方封锁安达家附近调查。美联社

警方搜查安达优季住处。美联社

根据日媒《富士新闻网》掌握的最新消息，安达优季在被捕前的任意侦讯中向警方供称，「在一时冲动下（将继子结希）勒颈杀害」，坦承杀害与弃尸行为。不过，司法解剖显示，安达结希的遗体并无明显刀伤或切割伤，死因仍为不详。

分析手机APP 掌握继父行踪

根据《读卖新闻》与日本放送协会（NHK）报道，警方比对安达在3月23日男童失踪后的行动轨迹，12日动员约50名警力，在学校西南约6公里的山林发现黑色运动鞋；翌日又在南方约2公里处找到遗体。警方表示，过去未接获男童遭虐待或施暴的相关通报。

这两处地点和安达家、男童就读学校，以及3月29日发现男童黄色背包的地点都有一段距离，但是警方透过APP研判出关键搜索地点，最终发现鞋子与遗体。

对于安达优季坦承杀害继子，警方正在进一步厘清详细经过。NHK报道，警方表示，无论是警方或是儿童咨询机构，过去都没有接获男童遭受虐待或施暴的通报。

男童曾怨「家里有怪叔叔」

相关调查仍在进行中，日本媒体与网民陆续披露继父与安达结希相关的细节，据报安达结希生前曾向同学抱怨「有个奇怪的大叔住进我家，一直在吵架」，邻居也说安达结希与奶奶感情相当好，几乎每天是由奶奶亲自送到校车搭乘处。

安达优季昔日同窗向媒体爆料，安达优季被祖母带大，与同父异母的哥哥一起长大，祖孙之间感情很好，嫌犯中学时期，曾任学生代表，擅长踢球与成绩不错，在当时是风云人物，但曾经有人说安达优季的父母坏话，让他愤而摔桌，让许多同学当场吓到。

