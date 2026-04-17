美机师无线电对话扮猫狗叫 触怒控制塔人员 FAA下令彻查

美国列根华盛顿国家机场一段机师与地面控制塔人员对话的录音近日在网上流传，引起外界关注。录音中，2名飞机师竟在官方通讯频道上模仿猫与狗的叫声，一度让人以为是猫狗在开飞机，随即有塔台人员在频道内怒斥：「请保持专业！」然而声音非但未中止，反而继续「喵喵喵」、「汪汪汪」。随后，塔台人员第2次警告：「难怪你们只能飞短程区域航线。」录音档流出之后，迅速引发热议与当局调查。

控制塔怒斥：请保持专业！

美国联邦航空管理局（FAA）发言人在回应事件时表示，已针对潜在违规行为展开审查，指飞行规定明确禁止飞行员在低于1万呎高度时进行非必要对话，所有通讯内容均须与飞行安全直接相关。目前FAA已著手调查录音真实性，并强调一经核实，将依程序处理相关违规的行为。

美国有机师狂用无线电「喵喵叫」，触怒控制塔人员。美联社

事件涉及列根华盛顿国家机场的控制塔。路透社

这段录音于上周日（12日）收录，涉事飞机的机师在空中回应塔台时，可以听见机上的一名机师用无线电发出猫叫声，第二名机师也接著回喵一声。接下来塔台人员就怒骂：「请保持专业！」未料，其中一人变本加厉、连续狂喵，另一人更加入狗吠叫的汪汪声。这时塔台人员再度受不了，无奈地骂2名机师：「难怪你们只能飞短程区域航线。」事缘刚踏入航空业的飞行员，通常都是从区域客机开始累积资历。

恶作剧多发生在紧急频道

这段录音事后引发众多网民讨论，网民们纷纷贴出猫猫狗狗的照片，来呼应对话内容，也有网民认为这是不专业的行为，支持塔台骂机师。前塔台管制人员亚伯拉罕（Steve Abraham）指出，上述2名机师的行为，有可能触犯航空法，但他个人认为，这种行为对飞安影响不大，认为在不影响飞安的状态下，「态度轻松一点又何妨！」。

一名熟悉航管通讯的飞行员透露，此类恶作剧通常发生在「紧急频道」上，该频道主要保留给紧急通讯使用，虽然通常会被持续监测，但极少使用。