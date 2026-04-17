BBC启15年最大波裁员 十分一员工要离职

英国广播公司（BBC）周三宣布拟裁减约1800至2000个职位，几乎是每10人之中，就有1人需离职，以减轻「庞大财务压力」，达成未来2年节约大约5亿英镑(53亿港元)的目标。

减轻庞大财务压力

这是BBC近15年来最大规模裁员潮。BBC高层当日下午在全体员工大会宣布这项流传已久的消息。根据BBC自家报道，代理总裁戴维斯不排除砍掉一整个频道或服务项目，相关细节预计在3至4个月之后明朗。

BBC全职员工总计约2.15万人。BBC近年在财务营运、内容产出和扩大受众方面皆面临挑战。部分民调显示，定位为公共媒体的BBC在独立性及关照不同出身背景的阅听众议题需求方面，有待加强。

BBC去年更因为新闻节目的「误导性剪辑」，遭美国总统特朗普控告诽谤罪等，合计求偿100亿美元。 不过，戴维斯表示，特朗普的诉讼案未影响BBC的财务估算。

BBC的财务困境主要来自两大因素，包括制作成本膨胀且居高不下，以及阅听众缴交的授权使用费减少。 来自一般阅听众的授权使用费（年费）是BBC一大财源，占收入近7成。然而，这项年费收入逐年减少。

制作成本膨胀且居高不下

BBC去年曾告知英国政府，目前仅不到80%的英国家户缴交年费，但实际消费BBC产出内容的民众则高达94%。戴维斯说，过去近半年，BBC的财务压力加剧。内部评估显示，BBC未来3年恐需缩减支出10%。据BBC统计，BBC年度基本支出约60亿英镑。