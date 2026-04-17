伊朗局势｜疑暗批特朗普「耶稣像」AI图 教宗斥有人借上帝之名行暴

罗马天主教教宗良十四世抵达喀麦隆西北部城镇巴门达进行历史性访问，不仅为当地深陷近十年的暴力冲突带来国际关注，更针对目前白热化的美、以、伊局势再度发声，他严厉谴责部分政客操控宗教、以上帝之名进行军事扩张暴政，矛头疑似直指日前推出「耶稣像」AI图的美国总统特朗普。特朗普随即在白宫外作出反击，强调自己有权与教宗意左。

教宗良十四世在当地的圣若瑟大教堂主持了一场跨宗教和平会议。与会者包括传统酋长、长老教会领袖、伊斯兰教教长及天主教修女。良十四世在会上引用圣经语句，除了颂扬和平缔造者，更发出严厉警告：「利用宗教与上帝之名来谋取军事、经济或政治利益的人，是有祸的，他们将神圣之物拖入了黑暗与污秽之中。」

外界普遍认为，良十四世此番言论是针对美国对伊朗的军事行动，而「利用上帝之名」的批评，更疑似影射特朗普周日发布一张AI生成图，将自己描绘成类似耶稣的角色。尽管特朗普辩称图中角色是「医生」，周一仍删除了这张图片。

良十四世在致辞中又说，世界正被少数暴君肆意蹂践，呼吁各国必须果断改变发展路径，停止为了军事或经济利益而剥削土地及其人民。

面对教宗的间接批评，特朗普昨日在白宫外会见传媒时显得不以为然。他表示，虽然教宗有言论自由，但他同样拥有不同意的权利。针对伊朗局势，特朗普强硬地指出，若允许伊朗拥有核武器，包括教宗所在地意大利在内的全球各国都将陷入危机。他说：「作为美国总统，我绝对不能允许伊朗拥有核武器。」

教宗此次访问的巴门达，正处于喀麦隆英语区与法语区长期冲突的核心地带。自二零一七年英语区分离主义者发起武装行动以来，冲突已夺去逾六千条人命，超过六十万人流离失所。教宗在演说中特别提到，那些掠夺自然资源的人将利润投放在武器上，造成了动荡与死亡的恶性循环。

喀麦隆拥有丰富的石油、天然气、黄金及钻石储量，资源开采虽是其经济支柱，却也成为各方角力的根源。教宗预计在巴门达主持弥撒后，随即返回首都雅温得，结束此次备受瞩目的和平之旅。