伊朗局势｜美伊或周末恢复谈判 特朗普：有望获取「免费石油」与不拥核承诺

中东局势波谲云诡，特朗普于当地时间16日在白宫受访时表示，美国与伊朗的下一轮会谈最快将于本周末举行。他更预告，美国已获得伊朗方面承诺，20年内不拥有核武器，有关协议将很快公布。伊朗对此暂未作回应。

特朗普形容，与伊朗的谈判进展「非常成功」，并称伊朗方面已同意几乎所有美方提出的要求。他指出，美国已获得一份「极具分量」的声明，确保伊朗在未来超过二十年的时间内不会拥有核武器。尽管他未有披露声明的具体细节，但强调达成协议的前景「非常乐观」。目前，伊朗官方尚未对上述言论作出正式回应。

特朗普称，美国已获得一份「极具分量」的声明，确保伊朗在未来超过二十年的时间内不会拥有核武器。路透社

特朗普于当地时间16日在白宫受访时表示，美国与伊朗的下一轮会谈最快将于本周末举行。路透社

特朗普表示，美国已获得伊朗方面承诺，20年内不拥有核武器，有关协议将很快公布。伊朗对此暂未作回应。路透社

在经济层面上，特朗普的言论更震撼了能源市场。他预计美伊协议宣布后，美国将获得所谓的「免费石油」以及对霍尔木兹海峡的「免费通行权」。他声称，目前的油价大约只有市场原先预期的一半，并预期达成协议后，油价将会进一步走低。

特朗普强调，这项协议将令「一切都会变得很好」，展示其重塑全球能源格局与地缘政治的强大信心。市场正密切注视本周末的谈判进程，若美伊能达成长期和平协议，将对国际油价及供应链安全产生深远影响。