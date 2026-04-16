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京都男童弃尸案｜继父「四大诡异行为」露端倪？ 前警探：或精心策划杀人

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更新时间：18:00 2026-04-16 HKT
发布时间：18:00 2026-04-16 HKT

日本京都市11岁男童安达结希早前失踪，近日证实遇害遭弃尸山林。警方于周四（16日）以涉嫌遗弃尸体罪，正式逮捕37岁的继父安达优季。疑犯在侦讯期间已承认弃尸，并于今日（17日）下午移送京都地方检察厅。据悉，疑犯可能曾多次转移男童遗体，而男童在失踪当日上午仍有生命迹象。

案件震惊日本，前兵库县警刑事部长棚瀬诚更指出，此案从报警一刻已疑点重重，并列出继父的「四大诡异行为」，怀疑这是一场经过精心策划的预谋犯罪。

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疑点一：不合逻辑的「秒速报警」

  • 异常迅速的反应： 案发当日（3月23日）中午11时50分，校方致电通知其子旷课。然而，继父安达优季竟在短短10分钟后的12时正，便立即报警称孩子「失踪」。

  • 跳过正常查证步骤： 一般家长在接到校方通知后，正常反应应是先确认孩子有否自行回家，或到常去之处玩耍。然而，安达优季却直接将事件定性为「失踪案」，此举显示其可能早已预知此结果，并已准备好应对。

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疑点二：消失的车内行车纪录仪影像

  • 关键证据缺失： 疑犯自称于当日上午8时驾车送继子前往学校，但警方调查发现，其车辆的行车纪录仪仅录得车外影像，且画面出现不寻常的「断续」情况。

  • 刻意隐瞒之嫌： 车内影像的缺失，令警方无法确认其供述的真实性，亦无法得知案发当日车内的具体情况，令人怀疑有人为刻意删除或隐藏证据之嫌。

疑点三：准备过于周全的「寻人传单」

  • 不合常理的细节： 在男童失踪翌日，安达优季便在车站派发寻人传单。传单上除了一般的衣著描述外，竟附有男童当日所穿鞋子的「精确特写照片」。

  • 引导搜查的布局： 专家质疑，一般父母极少会特意为子女的鞋履拍摄特写。此举极有可能是为了引导搜索人员在特定山区发现被弃置的鞋子，从而营造失踪的假象。这些照片很可能是在案发前，为「日后派上用场」而预先拍摄。

疑点四：时机敏感的「新婚台湾行」

  • 巧合的旅行计划： 据报，该家庭原定于男童失踪的翌日（3月24日）出发，前往台湾进行为期三日的新婚旅行。

  • 制造假象的烟幕弹： 警方正重点调查该趟旅行的「预订时间点」。若为半年前预订，则属正常；但若是在案发前不久才仓促安排，则极有可能是为了制造「家庭和睦、即将出游」的假象，作为掩饰其杀人动机的烟幕弹。

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