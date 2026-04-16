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《时代》百大影响力人物魏哲家上榜 黄仁勋撰文赞扬：点燃AI革命

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更新时间：10:27 2026-04-16 HKT
发布时间：10:27 2026-04-16 HKT

美国《时代杂志》（Time）周四（16日）公布2026年度百大最具影响力人物名单，台积电董事长暨总裁魏哲家入选。人工智能（AI）晶片巨头辉达（Nvidia）创办人兼行政总裁黄仁勋更亲自为其撰写推荐文，盛赞魏哲家是「我们这个时代最具影响力的人物之一」。

魏哲家在今次名单中被归类于「先锋」（Pioneers）类别。黄仁勋在推荐文中指出，魏哲家不仅领导著全球最具影响力的公司之一，更是一位他认识超过20年的谦逊领导者、合作伙伴与挚友。

相关新闻：黄仁勋专程到台湾出席运动会 扬言「没有台积电，就没有英伟达」

黄仁勋。 路透社
黄仁勋。 路透社

黄仁勋强调，在魏哲家担任总裁期间，他洞察到全球运算系统从移动装置优先转向人工智能优先的趋势。他协助推动台积电从单纯的晶圆代工，转型为能够打造整合型晶片系统（ISC）的技术平台，这项革命性的转变，「让辉达的AI超级电脑成为可能，并点燃了当今的AI革命。」

传承张忠谋理念成不可或缺平台

黄仁勋亦提到，台积电创办人张忠谋所建立的纯晶圆代工模式，是基于信任、卓越与伙伴关系，而魏哲家成功地将这个模式提升至更高层次。他表示，从个人电脑、网络、流动装置到现今的AI，台积电对客户始终如一的承诺，已令公司成为「不可或缺的存在」。

黄仁勋总结道，台积电不仅展现出卓越的技术与产能，更代表著一个值得信赖的平台，为世界打造出重塑我们生活的工具。

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