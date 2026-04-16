Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜内塔尼亚胡：谈判期间续攻真主党 路透：内阁讨论停火可能性

即时国际
更新时间：07:10 2026-04-16 HKT
发布时间：07:10 2026-04-16 HKT

在国际社会加大压力促成以黎停火之际，以色列总理内塔尼亚胡表示，以军仍持续对黎巴嫩真主党发动攻势，并正逼近其在南部据点宾特朱拜勒，形容即将「攻克」这个真主党重要据点。

正逼近真主党在南部据点

内塔尼亚胡周三发表视像讲话称，已指示军方一方面加强在黎南部的安全区部署，另一方面与黎巴嫩推进和平谈判。他指，以色列与黎巴嫩之间逾40年未有类似谈判，现时得以展开，是因为以方「实力强大」，并有多国主动接触。

他表示，以色列在谈判中的两大目标是瓦解真主党，以及透过「实力」实现持久和平。内塔尼亚胡表示，以色列军队正集中兵力攻打位于黎巴嫩南部的宾特杰拜勒，他称该地是真主党的「首都」。他说：「实际上，我们即将摧毁真主党的这个重要据点。」

内塔尼亚胡已指示军方一方面加强在黎南部的安全区部署，另一方面与黎巴嫩推进和平谈判。路透社
内塔尼亚胡已指示军方一方面加强在黎南部的安全区部署，另一方面与黎巴嫩推进和平谈判。路透社
内塔尼亚胡已指示军方一方面加强在黎南部的安全区部署，另一方面与黎巴嫩推进和平谈判。路透社
内塔尼亚胡已指示军方一方面加强在黎南部的安全区部署，另一方面与黎巴嫩推进和平谈判。路透社
据报，内塔尼亚胡政府正面临华盛顿的巨大压力，要求与黎巴嫩达成协议。路透社
据报，内塔尼亚胡政府正面临华盛顿的巨大压力，要求与黎巴嫩达成协议。路透社
以军正逼近其在南部据点宾特朱拜勒，形容即将「攻克」这个真主党重镇的地区。路透社
以军正逼近其在南部据点宾特朱拜勒，形容即将「攻克」这个真主党重镇的地区。路透社
以军正逼近其在南部据点宾特朱拜勒，形容即将「攻克」这个真主党重镇的地区。路透社
以军正逼近其在南部据点宾特朱拜勒，形容即将「攻克」这个真主党重镇的地区。路透社

内塔尼亚胡又提到，以色列与美国在伊朗问题上立场一致，包括要求伊朗移除高浓缩核材料、终止核浓缩能力，以及恢复霍尔木兹海峡通航。他称，目前仍难判断局势发展，但若战事再起，以方「已为任何情况作好准备」。

另外，路透社引述以色列高级官员报道，以色列安全内阁已就可能的黎巴嫩停火安排进行讨论。据报，内塔尼亚胡政府正面临华盛顿的巨大压力，要求与黎巴嫩达成协议。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
香港拳王私家车春宫片流出 女主角「癫癫」为本土AV女优 曾上ViuTV节目称遭落药家暴
香港拳王私家车春宫片流出 女主角「癫癫」为本土AV女优 曾上ViuTV节目称遭落药家暴
影视圈
14小时前
二元乘车优惠｜220人平均月搭逾240次  有长者月搭600次 补贴额或达$4440
社会
11小时前
日本京都11岁男童偏僻山林离奇毙命 警方申请逮捕承认弃尸父亲
日本京都11岁男童偏僻山林离奇毙命 警方申请逮捕承认弃尸父亲
即时国际
10小时前
理大「年度十大科研与创新故事」 以创新应对全球挑战 助力绿色低碳转型与可持续发展
创科资讯
1小时前
河南13岁童遭「割喉」气管勒断，老人私拉绳索晒粟米封路酿祸。
河南老人拦路拉绳晒粟米 13岁童遭「割喉」一截气管未寻回
即时中国
22小时前
手工点心老店「金辉」结业！屹立湾仔20多年 太子女呻被业主1举动翘起「有啲手艺失传就真系冇」
手工点心老店「金辉」结业！屹立湾仔20多年 太子女呻被业主1举动翘起「有啲手艺失传就真系冇」
饮食
13小时前
律师拆解「咸水灾」责任及索偿关键 肇事方不合作毋须浪费唇舌 「业主租客可一齐告」
律师拆解「咸水灾」责任及索偿关键 肇事方不合作毋须浪费唇舌 「业主租客可一齐告」
家居装修
2小时前
美财长：准备以「金融打击」对伊朗施压 向中国及香港等金融机构发警告。路透社
伊朗局势｜美财长：准备以「金融打击」对伊朗施压 向中国及香港等金融机构发警告
即时国际
38分钟前
煤气费有回赠 每户最多可享$100！6.30前登记账单 加做多1步即赚 附登记领取教学
煤气费有回赠 每户最多可享$100！6.30前登记账单 加做多1步即赚 附登记领取教学
生活百科
2026-04-14 11:53 HKT
东张西望｜30岁男大厦大堂屙屎屙尿 堵垃圾阻邻居黐䢂门神憎鬼厌 前法团主席父助纣为虐
东张西望｜30岁男大厦大堂屙屎屙尿 堵垃圾阻邻居黐䢂门神憎鬼厌 前法团主席父助纣为虐
影视圈
11小时前