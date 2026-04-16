伊朗局势｜内塔尼亚胡：谈判期间续攻真主党 路透：内阁讨论停火可能性

在国际社会加大压力促成以黎停火之际，以色列总理内塔尼亚胡表示，以军仍持续对黎巴嫩真主党发动攻势，并正逼近其在南部据点宾特朱拜勒，形容即将「攻克」这个真主党重要据点。

正逼近真主党在南部据点

内塔尼亚胡周三发表视像讲话称，已指示军方一方面加强在黎南部的安全区部署，另一方面与黎巴嫩推进和平谈判。他指，以色列与黎巴嫩之间逾40年未有类似谈判，现时得以展开，是因为以方「实力强大」，并有多国主动接触。

他表示，以色列在谈判中的两大目标是瓦解真主党，以及透过「实力」实现持久和平。内塔尼亚胡表示，以色列军队正集中兵力攻打位于黎巴嫩南部的宾特杰拜勒，他称该地是真主党的「首都」。他说：「实际上，我们即将摧毁真主党的这个重要据点。」

内塔尼亚胡已指示军方一方面加强在黎南部的安全区部署，另一方面与黎巴嫩推进和平谈判。路透社

内塔尼亚胡已指示军方一方面加强在黎南部的安全区部署，另一方面与黎巴嫩推进和平谈判。路透社

据报，内塔尼亚胡政府正面临华盛顿的巨大压力，要求与黎巴嫩达成协议。路透社

以军正逼近其在南部据点宾特朱拜勒，形容即将「攻克」这个真主党重镇的地区。路透社 以军正逼近其在南部据点宾特朱拜勒，形容即将「攻克」这个真主党重镇的地区。路透社

内塔尼亚胡又提到，以色列与美国在伊朗问题上立场一致，包括要求伊朗移除高浓缩核材料、终止核浓缩能力，以及恢复霍尔木兹海峡通航。他称，目前仍难判断局势发展，但若战事再起，以方「已为任何情况作好准备」。

另外，路透社引述以色列高级官员报道，以色列安全内阁已就可能的黎巴嫩停火安排进行讨论。据报，内塔尼亚胡政府正面临华盛顿的巨大压力，要求与黎巴嫩达成协议。