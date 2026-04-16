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伊朗局势｜美众院民主党提5项弹劾条款 指控防长涉战争罪等

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更新时间：04:54 2026-04-16 HKT
发布时间：04:54 2026-04-16 HKT

美国众议院民主党人提出针对国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）的5项弹劾条款，指控其在对伊朗战争中涉及战争罪、滥用权力及处理国防事务失当。

赫格塞斯被指违反职责誓言

美国《国会山报》报道，弹劾案由安萨里（Yassamin Ansari）提出，并获8名民主党议员联署。安萨里批评赫格塞斯在特朗普对伊朗发动的「非法战争」中扮演共谋角色。

弹劾条款首先指控赫格塞斯违反职责誓言，监督一场「未经授权的对伊朗战争」，并危及美军人员安全；同时亦指其涉嫌攻击平民、违反武装冲突法，以及不当处理敏感军事资讯。

五角大楼则反驳相关指控，称属政治操作，强调国防部在伊朗行动中已「压倒性达成总统目标」。路透社
五角大楼则反驳相关指控，称属政治操作，强调国防部在伊朗行动中已「压倒性达成总统目标」。路透社
安萨里批评赫格塞斯在总统特朗普对伊朗发动的「非法战争」中扮演共谋角色。路透社
安萨里批评赫格塞斯在总统特朗普对伊朗发动的「非法战争」中扮演共谋角色。路透社

其中一项指控涉及他使用私人手机通讯应用程式Signal，讨论针对也门胡塞武装的军事行动，并意外将传媒人士加入群组，引发外界关注。监察机构报告认为其行为危及部队安全并违反规定，但国防部则称报告为对其「完全洗脱」。

此外，决议亦指控赫格塞斯阻碍国会监督，包括涉嫌隐瞒涉及委内瑞拉及伊朗的军事行动资讯，并被指滥用权力，对特定民选官员发动带有政治报复性质的调查。

五角大楼反驳称政治操作

五角大楼则反驳相关指控，称属政治操作，强调国防部在伊朗行动中已「压倒性达成总统目标」。

报道指，在共和党控制众议院的情况下，有关弹劾动议通过机会甚微，但反映民主党加大针对赫格塞斯的政治压力。

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