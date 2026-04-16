伊朗局势｜美财长：准备以「金融打击」对伊朗施压 向中国及香港等金融机构发警告

美国财长贝森特表示，美国正准备加强对伊朗的经济制裁力度，形容相关措施将构成「相当于轰炸行动的金融打击」。

与伊朗商业往来将面临次级制裁

贝森特指，美方已向企业及多个国家发出警告，若购买伊朗石油或允许伊朗资金存放于当地银行，美国将实施「次级制裁」，形容这是一项非常严厉的措施。他强调，有关行动将对伊朗构成「金融层面的同等打击效果」。

他又表示，美国财政部已向包括中国、香港、阿联酋及阿曼等地金融机构发出警告信，警告若与伊朗进行商业往来，可能面临次级制裁。

贝森特指，美方已向企业及多个国家发出警告，若购买伊朗石油或允许伊朗资金存放于当地银行，美国将实施「次级制裁」。路透社

贝森特指，美国将不再延长允许部分伊朗及俄罗斯石油交易而免受制裁的豁免安排，相关措施将按期终止。他表示：「我们不会续期俄罗斯石油的通用许可，也不会续期伊朗石油的通用许可。」他称，相关安排仅适用于3月11日前已在海上的石油，并称现有供应已全部消化。

贝森特同时回应燃油价格问题时表示，美国民众可自行决定如何使用退税。他预测汽油价格或于夏季回落至每加仑约3美元水平，并指若霍尔木兹海峡重新开放，石油供应有望在一周内恢复。

停火协议下周二到期

白宫发言人莱维特表示，美国尚未「正式要求延长」与伊朗的停火协议，停火协议目前定于下周二到期。莱维特来表，我们仍然积极参与这些谈判和会谈，「双方正在讨论举行更多非面对面会谈，但在白宫正式宣布之前，一切都还未成定局。」她表示，下一轮会谈「很可能」会像之前一样，在巴基斯坦首都伊斯兰堡举行。