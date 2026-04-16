土耳其中部校园枪击9死13伤 枪手吞枪亡 两日内第二宗

土耳其南部接连发生校园枪击事件，中部卡赫拉曼马拉什省（Kahramanmaras）一所中学周三（14日）发生枪击案，一名学生开枪造成至少9人死亡、13人受伤，是当地两日内第二宗同类事件。

枪手疑使用父亲枪杀犯案

英国广播公司（BBC）报道，事发于当地一所中学，当局指枪手亦在事件中身亡。卡赫拉曼马拉什省省长表示，疑犯将5支枪及7个弹匣藏于背包内，进入两间课室后随机开火。当局表示，枪手相信使用其父亲的枪械，其父为前警员。

报道指，枪击动机仍未明，当局已展开调查。有当地记者形容，现场枪声密集，校外一度出现恐慌，大批民众聚集，亦有救护车将伤者送院。

日前枪击酿16人受伤

事件发生前一天，东南部尚勒乌尔法省（Sanliurfa）一所高中亦发生枪击案，一名前学生开枪击伤16人，最终在与警方对峙期间自杀。

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校园枪击在土耳其较为罕见。该国对枪械管制严格，持枪须经许可及登记，并需通过心理及刑事背景审查，非法持有枪械亦面临严厉处罚。