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巴基斯坦变态男8年性侵48女尸 专拣下葬不足两小时新坟落手

即时国际
更新时间：17:23 2026-04-15 HKT
发布时间：16:05 2026-04-15 HKT

巴基斯坦最大城市卡拉奇（Karachi）2011年揭发一宗骇人奸尸案，一名在墓园工作的男子，被指在长达8年的时间内，持续挖掘女性新坟并对多达48具遗体进行性侵及亵渎。案件的残忍情节在当时曝光后，震惊整个巴基斯坦社会，并引发各界对死者尊严与女性权益的深刻反思。近日案件再被传媒报道，而在网络热议。

外媒《Business Recorder》报道，案发地点为卡拉奇市北纳齐马巴德区的一个墓园。当年，该墓园接连发生女性坟墓遭人恶意破坏的事件，引发当地民众恐慌。警方成立专案小组并在墓园内进行埋伏，最后成功在现场拘捕时年28岁的男子穆罕默德‧里亚兹（Mohammad Riyaz）。

已故友人生前怂恿犯案

据调查，里亚兹的职业是在墓地负责浇水，他利用此身份作掩护，专门锁定下葬不足两小时的女性新坟，在深夜时分潜入墓穴内犯案。他在被捕后向警方供称，自己已对48具遗体作出亵渎行为，并坦言对此行径产生了病态的依赖。

里亚兹又透露，邪恶的癖好始于八年前，由其一名已故友人瓦齐拉（Wazira）怂恿及带领下开始。友人两年前去世后，他仍独自持续作案，直至被捕。据悉，里亚兹未婚，家中尚有5名姊妹与2名兄弟。

此案曝光后，立时引发巴基斯坦全国的严厉谴责，多方痛斥其行为丧心病狂，并承诺推动立法以防悲剧重演。宗教领袖及法律专家亦纷纷发声，要求对犯人处以极刑。

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