留德中国硕士生迷奸女友拍片 官斥「骇人蔑视女性」

一名在德国攻读硕士学位的28岁中国留学生，被揭发多次对其女友下重药，在对方陷入深度昏迷、犹如活死人的状态下进行性侵，并全程拍下恐怖的施暴过程。慕尼黑法院日前裁定其多项加重强奸及企图谋杀罪名成立，判监11年3个月。主审法官在庭上怒斥被告的罪行，展现出「对人性与女性极端骇人的蔑视」。

施暴多达7次最长3小时

据德国之声，案情指，被告钟义（Zhongyi J. 音译）于2023年赴德国攻读机械人学硕士。然而，他竟以3种麻醉剂混合成「独门配方」，多次向女友下药。其犯案目的，就是要让受害者陷入连剧痛也无法作出任何抵抗反应的「强烈镇静」状态。

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法庭文件披露，被告至少7次在女友失去意识后对其施暴，其中一次性侵过程更持续超过3小时。他每次均拍摄过程，并将影片储存在硬碟。调查人员发现，在性侵过程中，受害者的呼吸曾多次停止，能够幸存下来，法官形容纯属「奇迹」。

犯行震惊调查人员

主审法官科彭莱特纳（Markus Koppenleitner）在宣判时直斥，被告的行径令人发指，即使是经验丰富的刑事调查人员，也「对影像中蔑视女性的程度感到震惊」。

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法院指出，被告在审讯期间虽然承认罪行，并表达了悔意，但似乎「仍未完全认识其行为的严重性」。

此案手法，与早前轰动全球的法国「毕立可案」极为类似，该案主角毕立可（Gisele Pelicot）亦是遭前夫长期下药，并任由数十名男子性侵。毕立可勇敢放弃匿名权，成为全球反抗性暴力运动的象征，亦在德国触发了新一波的「#MeToo」运动。