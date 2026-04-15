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Lululemon惊爆疑「含毒」美查致癌物 中国分公司急撇清

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更新时间：11:00 2026-04-15 HKT
发布时间：11:00 2026-04-15 HKT

被誉为「瑜伽服王者」的加拿大运动品牌Lululemon，近日卷入致癌物风波。美国德州检察部门正对其展开调查，怀疑其运动服饰含有俗称「永久性化学物质」的全氟及多氟烷基物质（PFAS），该物质或与癌症、不孕不育等健康问题有关。事件引发全球消费者关注，Lululemon总公司及中国市场方面随即紧急回应，强调目前所有产品均已停用该类物质。

美国德州启动调查

当地时间4月13日，美国德州总检察长帕克斯顿（Ken Paxton）宣布，已对Lululemon展开调查。检方声明指出，PFAS因难以在自然环境及人体中分解，被称为「永久性化学物质」，近年有研究显示其可能导致肝肾疾病、内分泌失调、甚至癌症及不孕等严重健康风险。

神话破功？Lululemon运动服疑含「致癌不孕物质」 。 路透社
神话破功？Lululemon运动服疑含「致癌不孕物质」 。 路透社

帕克斯顿直指，Lululemon一直标榜健康、可持续的生活方式形象，但其产品却可能含有害化学物，两者之间或存在巨大落差。他强调，消费者在选购健康生活用品时，不应担心被企业误导。当局将深入审查Lululemon的产品检测流程、供应链管理及限用物质清单，若发现其违反德州法律，将依法追究责任。

Lululemon：已全面淘汰涉事物质

面对美国官方的调查，Lululemon总公司发言人迅速回应，承认过往曾于少量具备「持久防泼水」功能的产品中使用PFAS，但强调占整体产品比例不高，而且公司已在2024年初（即2023财年）完成全面淘汰作业，目前所有产品均不再使用该成分。

发言人强调，顾客的健康与安全始终是首要考量，并要求所有供应商定期委托第三方机构，对PFAS在内的限用物质进行检测，确保符合全球法规与品质标准。公司表示，已得悉德州检方的调查，现正全力配合提供所需文件。

中国分公司：在售产品不含PFAS

鉴于Lululemon在中国市场极受欢迎，是次风波亦引起本地消费者忧虑。对此，Lululemon中国方面昨日（14日）向传媒明确回应，给消费者派「定心丸」。其声明称：「Lululemon目前国内所有在售产品均不含PFAS，且符合相关法律法规及国家和行业标准。」此举意在划清界线，表明现时在中国市场上出售的产品，均属安全。
 

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