美国斡旋黎以破天荒会谈 双方同意启动直接谈判

黎巴嫩与以色列关系出现突破性发展。在美国积极斡旋下，三方于本港时间昨日（14日）举行了近30年来首次高级别官式会谈。会后美国国务院发表声明，确认黎以双方一致同意，将正式启动两国之间的直接谈判，具体时间及地点待定。

1993年来首次高层接触

持续两小时的三方会谈在华盛顿举行，与会者包括美国国务卿鲁比奥、美国驻黎巴嫩大使米歇尔·伊萨，以及黎巴嫩与以色列各自的驻美大使。美方形容，这是自1993年以来，两国政府间首次进行如此重要的官方高级别接触。

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美国在声明中表示，支持黎以双方展开进一步会谈，以期最终达成全面和平协议，并强调任何停火协议都「必须由两国政府直接达成」，由美国居中协调。

声明亦暗示，以方在会谈中表达了支持解除黎巴嫩真主党武装的立场，并承诺与黎巴嫩政府合作以实现此目标。以方同时承诺，会透过直接谈判解决所有悬而未决的问题，以实现「持久和平」。

美国国务院发言人皮戈特（Tommy Pigott）发表声明说：「与会者针对以色列和黎巴嫩展开直接谈判的步骤，进行富有成效的讨论。各方一致同意在双方商定的时间与地点展开直接谈判。」

黎巴嫩方面则重申，当前首要任务是全面落实2024年11月达成的停火协议。黎方强调领土完整与国家主权不容侵犯的基本原则，呼吁实现停火，并采取实际措施，以应对及缓解因持续冲突而引发的严重人道危机。

法新社报道，以色列驻美大使莱特尔（Yechiel Leiter）在华府与黎巴嫩举行直接会谈后，赞扬双方进行「精彩的交流」，并表示两国「站在同一阵线」。

他在会谈后对媒体表示：「我们都很享受这次交流。我们有一场长达2个多小时的精彩谈话。」

外交军事角力并行局势仍紧

尽管外交取得进展，但分析指，是次谈判是在打与谈的双重轨道上进行，边境局势未见缓和。以色列传媒报道，今次会谈并非讨论实质议题，仅属「预备会议」，旨在为后续谈判确立代表团组成及总体框架。

以色列驻美大使耶希埃尔·莱特会后称，黎巴嫩政府与以方在对待真主党的立场上「相同」。据报，美国正向以色列施压，要求其在谈判前展现「姿态」，应美方要求，以军近日已暂停几项针对贝鲁特的大规模空袭计划，为谈判搭建「外交桥梁」。

黎巴嫩驻美大使娜达·哈马德·穆阿瓦德则形容会谈是「初步」且具建设性，下次直接会谈详情将「在适当时候公布」。

然而，军事层面的紧张气氛并未消散。以军发言人14日晚警告，预计来自黎巴嫩境内的袭击将会增加，以色列北部地区会成为目标。

另外，法国、西班牙等17国外长亦于14日发表联合声明，对黎以代表直接谈判表示欢迎，呼吁双方把握机遇。

