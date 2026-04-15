泰国3岁男童遭「烟头灼睪丸」虐死　亲母包庇20岁继父疑凶惹公愤

泰国春武里府（Chon Buri）发生一宗令人发指的虐杀男童案。一名3岁男童普帕（Phupha）日前在继父照顾期间突然死亡，生母一度声称儿子死于「癫痫发作」，惟法医验尸后揭发真相，证实男童遭硬物猛烈撞击，导致小肠破裂及腹腔大量积血。警方随后拘捕涉案的20岁继父，他承认因男童「不听话」而动粗，更残忍地用香烟烫伤男童睪丸等全身部位。

生母声称死于癫痫 家属见满身伤痕揭发

据当地传媒报道，男童普帕身世坎坷，1岁时父母离异，生父远赴海外工作，平日由嫲嫲及婆婆拉扯长大。直至今年初，其21岁生母吉拉潘（Jiraphan）才将他接走，与20岁继父索拉达特（Sorradate）同住。

3岁男童普帕（Phupha）日前在继父照顾期间突然死亡，生母一度声称儿子死于「癫痫发作」，惟法医验尸后揭发真相，证实男童遭硬物猛烈撞击，导致小肠破裂及腹腔大量积血。facebook@อากาย

家属得知真相后当场崩溃痛哭。facebook@อากาย

警方于3月30日成功拘捕涉案继父，他承认当晚因男童不听话，一时失去理智而疯狂殴打，并用香烟烫伤男童身体及睾丸。网上图片

3月26日凌晨，正在工厂上夜班的吉拉潘接获丈夫电话，指儿子严重腹痛及呕吐。吉拉潘赶回家后，声称在为儿子洗澡送院期间，儿子突然「癫痫发作」抽搐，送院抢救后不治。院方最初宣告死因为急性心脏骤停，惟普帕的嫲嫲和婆婆赶到医院后，发现孙儿遗体布满瘀伤、香烟烫痕，口鼻更有出血迹象，深感死因可疑，遂向「巴维娜儿童及妇女基金会」求助报警。

法医报爆惊人真相 继父承认为「管教」动武

警察医院法医部随后接手检验，报告于3月28日出炉，内容骇人听闻。报告指出普帕死于「硬物撞击」，导致小肠撕裂及腹腔积血，头部及全身均有严重瘀伤，甚至连睾丸亦有擦伤。家属得知真相后当场崩溃痛哭。

婆婆更透露，普帕生前曾向她哭诉被「新爸爸」殴打，不愿回家，当时已发现其脚部有烟头烫伤痕迹，惟质问女儿时反遭责骂。警方于3月30日成功拘捕涉案继父，他承认当晚因男童不听话，一时失去理智而疯狂殴打，并用香烟烫伤男童身体及睾丸。

警调查生母是否包庇 继父面临15年监禁

涉案继父目前已被警方控以袭击致死罪，一旦罪成，最高可面临15年监禁。至于男童生母吉拉潘，在调查期间表现极不合作，甚至一度拒绝透露丈夫去向，警方正调查她是否涉嫌包庇或有份参与虐待。