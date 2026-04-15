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美伊局势｜特朗普批梅洛尼 称对拒助美军立场感震惊 曾赞「她席卷欧洲」

即时国际
更新时间：07:36 2026-04-15 HKT
发布时间：07:36 2026-04-15 HKT

美伊两国在霍尔木兹海峡的军事对峙持续升温，美国总统特朗普除了强硬封锁伊朗港口外，火药味更蔓延至欧洲盟友。特朗普于周二（14日）接受意大利媒体采访，公开炮轰昔日盟友、意大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni），指其拒绝在军事行动中协助美国，表现「缺乏勇气」且令他感到震惊及失望。

反击梅洛尼护教宗言论　称意大利恐两分钟内被炸

事件起因于梅洛尼日前公开批评，特朗普对教宗良十四世（Pope Leo XIV）的言语攻击「令人无法接受」。特朗普翌日接受意大利《晚邮报》采访时随即反击，直斥：「不可接受的是她自己，因为她根本不在乎伊朗是否拥有核武器。如果有机会，意大利会在两分钟内被炸毁。」

特朗普曾赞梅洛尼：「她席卷了欧洲。」
特朗普曾赞梅洛尼：「她席卷了欧洲。」
特朗普于周二（14日）接受意大利媒体采访，公开炮轰昔日盟友、意大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni），指其拒绝在军事行动中协助美国，表现「缺乏勇气」且令他感到震惊及失望。路透社
特朗普于周二（14日）接受意大利媒体采访，公开炮轰昔日盟友、意大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni），指其拒绝在军事行动中协助美国，表现「缺乏勇气」且令他感到震惊及失望。路透社
梅洛尼一度被视为特朗普潜在的强大合作伙伴。路透社
梅洛尼一度被视为特朗普潜在的强大合作伙伴。路透社

特朗普在访谈中对梅洛尼的态度出现180度转变。相比今年3月他曾盛赞对方风采「席卷了欧洲」，是「优秀的领导者与朋友」，如今他却形容梅洛尼「与我想像中很不一样」，并透露两人已有一段时间没有沟通，主因是对方不愿在北约框架下协助美国处理核问题。

抨击欧洲依赖美国开道　却不愿为能源而战

对于意大利拒绝派兵参与霍尔木兹海峡的军事行动，特朗普表现得极度愤慨。他质问：「意大利人支持他们的总理不帮我们获取石油吗？我无法想像。」他续指，欧洲目前支付著全球最高的能源成本，却不愿意为海峡航道安全出一份力，「他们完全依赖特朗普来维持海峡开放」。

意方强调盟友关系须尊重　白宫暂拒置评

针对特朗普的炮火，白宫及梅洛尼办公室目前均拒绝置评。不过，意大利外交部长塔亚尼（Antonio Tajani）随后开腔回应，强调意大利仍是美国的坚定盟友，但这种团结必须建立在「忠诚、尊重和坦诚」之上。他更明确表示，梅洛尼对教宗受辱的抗议，反映了所有意大利公民的心声。

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