Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜美军启动封锁伊朗港口　包括中资油轮在内5船成功闯关

即时国际
更新时间：06:45 2026-04-15 HKT
发布时间：06:45 2026-04-15 HKT

美伊停火谈判破局后，中东战云密布。美国总统特朗普正式下令封锁所有进出伊朗港口的船只，封锁令已于香港时间周一（13日）晚上10时生效。然而，美方的强硬手段随即面临挑战，船舶追踪数据显示，包括中资油轮在内的五艘关联船只成功闯关，穿越霍尔木兹海峡。中国外交部昨日严厉批评美方的封锁行动，指其行为「危险且不负责任」。

中资油轮夜闯霍峡　外交部批美不负责任

根据船舶追踪数据显示，封锁令生效后，至少有五艘与伊朗或中资背景有关的船只挑战「禁令」。其中，悬挂马拉维旗帜、由上海一间船务公司拥有的油轮「富星号」（Fortune Star），载著约25万桶甲醇及中国船员，连夜从阿联酋向东横越霍尔木兹海峡。

美国总统特朗普正式下令封锁所有进出伊朗港口的船只，封锁令已于香港时间周一（13日）晚上10时生效。
美国总统特朗普正式下令封锁所有进出伊朗港口的船只，封锁令已于香港时间周一（13日）晚上10时生效。

此外，由中国山东出发、同样受美方制裁的油轮「穆尔利基山号」（Mount Murriki），亦被发现向西驶过海峡。中国外交部发言人昨日对此作出回应，警告美方的海上封锁将严重加剧区域紧张局势，并重申中方反对任何单边制裁与长臂管辖。

分析：美方欲逼北京施压　切断伊朗原油命脉

国际媒体普遍分析，特朗普此举旨在彻底切断伊朗的原油出口收入。根据Kpler数据显示，伊朗4月至今每日原油出口量仍维持在171万桶的高位，是德黑兰政权的重要财源。

著名能源分析师Javier Blas指出，美方实施封锁令背后隐藏着更深层的外交盘算：无形中透过拦截伊朗石油的主要买家中国的油轮，迫使中国利用其影响力向伊朗施压，逼使德黑兰在谈判桌上全面让步。不过，分析亦指北京目前拥有庞大的战略石油储备，足以维持数周，未必会轻易就范。

目前，美军虽允许非往来伊朗港口的民用船只通过霍尔木兹海峡，但伊朗革命卫队（IRGC）已多次重申其对海峡的「权威管理权」，并与执行扫雷任务的美军驱逐舰爆发多次海上对峙。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
煤气费有回赠 每户最多可享$100！6.30前登记账单 加做多1步即赚 附登记领取教学
煤气费有回赠 每户最多可享$100！6.30前登记账单 加做多1步即赚 附登记领取教学
生活百科
20小时前
带1岁B女去白事掀议！港爸妈曝光家中CCTV「不明现象」崩溃求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
带1岁B女去白事掀议！港爸妈曝光家中CCTV「不明现象」崩溃求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
时事热话
18小时前
运输署拟增发332个「教车师傅牌」 75%属公众配额 5月起接受申请 最快7月考试
01:40
运输署拟增发332个「教车师傅牌」 75%属公众配额 5月起接受申请 最快7月考试
社会
19小时前
港漂公开低成本香港生活：「有丰俭由人的自由」！房租+交通+生活费月花四位数 每日饭钱只需咁多？
港漂公开低成本香港生活！房租+交通+生活费每月仅花呢个数 网民同感：丰俭由人
生活百科
14小时前
第40期六合彩今晚（4月14日）搅珠，若以10元一注独中，头奖奖金高达1,800万元。资料图片
六合彩︱1800万头奖搅珠结果出炉 即刻入嚟对冧巴！
社会
10小时前
曾志伟73岁生日派对移师深圳 逾百艺人云集贺寿场面墟冚 谭咏麟、苗侨伟北上列阵撑场
曾志伟73岁生日派对移师深圳 逾百艺人云集贺寿场面墟冚 谭咏麟、苗侨伟北上列阵撑场
影视圈
15小时前
京都11岁男童「人间蒸发」证实死亡 无明显伤势死因不详【附疑点分析】
京都11岁男童「人间蒸发」证实死亡 无明显伤势疑点重重
即时国际
11小时前
全红婵将缺席下月的游泳世界杯决赛。图为她去年参加第十五届全国运动会情况。中新社
全红婵缺席跳水世界杯决赛 内媒：非主动弃赛
即时中国
15小时前
PayMe电子支付平台5.14起新规定！强制1类用户上传身份证 逾期即停用4大服务 附新增步骤
PayMe电子支付平台5.14起新规定！强制1类用户上传身份证 逾期即停用4大服务 附新增步骤
时尚购物
2026-04-13 18:28 HKT
吴子冲秘恋尹诗沛五年直播「激咀」放闪认爱 发展姊弟恋终甩「蔡嘉欣前度」标签
吴子冲秘恋尹诗沛五年直播「激咀」放闪认爱 发展姊弟恋终甩「蔡嘉欣前度」标签
影视圈
12小时前