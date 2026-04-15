伊朗局势｜美军启动封锁伊朗港口　包括中资油轮在内5船成功闯关

美伊停火谈判破局后，中东战云密布。美国总统特朗普正式下令封锁所有进出伊朗港口的船只，封锁令已于香港时间周一（13日）晚上10时生效。然而，美方的强硬手段随即面临挑战，船舶追踪数据显示，包括中资油轮在内的五艘关联船只成功闯关，穿越霍尔木兹海峡。中国外交部昨日严厉批评美方的封锁行动，指其行为「危险且不负责任」。

中资油轮夜闯霍峡 外交部批美不负责任

根据船舶追踪数据显示，封锁令生效后，至少有五艘与伊朗或中资背景有关的船只挑战「禁令」。其中，悬挂马拉维旗帜、由上海一间船务公司拥有的油轮「富星号」（Fortune Star），载著约25万桶甲醇及中国船员，连夜从阿联酋向东横越霍尔木兹海峡。

美国总统特朗普正式下令封锁所有进出伊朗港口的船只，封锁令已于香港时间周一（13日）晚上10时生效。

此外，由中国山东出发、同样受美方制裁的油轮「穆尔利基山号」（Mount Murriki），亦被发现向西驶过海峡。中国外交部发言人昨日对此作出回应，警告美方的海上封锁将严重加剧区域紧张局势，并重申中方反对任何单边制裁与长臂管辖。

分析：美方欲逼北京施压 切断伊朗原油命脉

国际媒体普遍分析，特朗普此举旨在彻底切断伊朗的原油出口收入。根据Kpler数据显示，伊朗4月至今每日原油出口量仍维持在171万桶的高位，是德黑兰政权的重要财源。

著名能源分析师Javier Blas指出，美方实施封锁令背后隐藏着更深层的外交盘算：无形中透过拦截伊朗石油的主要买家中国的油轮，迫使中国利用其影响力向伊朗施压，逼使德黑兰在谈判桌上全面让步。不过，分析亦指北京目前拥有庞大的战略石油储备，足以维持数周，未必会轻易就范。

目前，美军虽允许非往来伊朗港口的民用船只通过霍尔木兹海峡，但伊朗革命卫队（IRGC）已多次重申其对海峡的「权威管理权」，并与执行扫雷任务的美军驱逐舰爆发多次海上对峙。