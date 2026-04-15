伊朗局势｜南韩宣布援助伊朗 捐50万美元人道援助 派特使赴当地斡旋

美国与伊朗代表团日前在巴基斯坦首都伊斯兰堡进行的多轮谈判陷入僵局，未能达成正式协议。在区域局势紧绷之际，南韩政府昨日（14日）宣布，将透过红十字国际委员会（ICRC）向伊朗提供50万美元（约390万港元）的人道主义援助，以缓解当地日益严峻的民生危机。

谈判未能突破 万斯指协议已是「最后提案」

据悉，美伊双方在伊斯兰堡的谈判于12日结束，尽管在长达20小时的对话中，一度传出已达成80%的框架共识，但最终仍因核计划、霍尔木兹海峡通航权及资产冻结等核心分歧而触礁。

美国与伊朗暂时停火之际，南韩宣布向伊朗捐款援助人道主义。美联社

随着美军恢复海上封锁，南韩籍船只能否安全通过该区，成为韩方外交斡旋的重点。

美方谈判代表、副总统万斯（JD Vance）形容目前的停火极其脆弱，并指美方已提交「最终且最好的提议」，目前「球在伊朗一方」。特朗普随后亦强硬宣布，自美国东部时间13日起，对所有进出伊朗港口的船只实施海上封锁，令海峡局势再度升级。

南韩冀外交破霍峡困局 第二度就中东战区伸援手

在美方加压之际，南韩政府采取人道主义立场。南韩外交部表示，此次提供约7.4亿韩元的援助资金，是为了回应国际社会对中东情势恶化的关切。南韩上月已先后向黎巴嫩提供200万美元援助，今次是短期内第二度针对中东战区伸出援手。

值得关注的是，南韩外交部长特使郑炳河目前已抵达伊朗进行访问。除了人道救援事宜外，郑炳河正与伊朗高层磋商关于滞留在霍尔木兹海峡的南韩籍船舶及船员安全问题。随着美军恢复海上封锁，南韩籍船只能否安全通过该区，成为韩方外交斡旋的重点。

谈判或日内重启 中东和平仍存变数

虽然首轮谈判无果而终，但消息指美伊双方并未完全关闭对话大门，或于4月16日或下周初在伊斯兰堡重开「直接谈判」。而美国总统特朗普亦指，或未来两天内重启谈判。目前巴基斯坦总理谢里夫正全力斡旋，试图在两周停火期限届满前，寻求新的折衷文本。