特朗普次子将随父访华惹关注 称以个人身份随行不涉商务

美国总统特朗普下月将对中国进行国事访问，其次子埃里克（Eric Trump）及其妻劳拉（Lara Trump）确认将随行。尽管特朗普集团发言人强调埃里克此行仅以「支持父亲的儿子」身份参与，不涉及任何商务洽谈，但事件仍引发美国政界关注其潜在的利益冲突。

特朗普集团发言人本扎（Kimberly Benza）周二向路透社表示，埃里克夫妇对能陪同总统进行这次历史性访问感到自豪。发言人特别澄清，埃里克目前在中国并无商业投资，亦无计划在当地开展业务，访问期间不会参与任何私人会议。

美国总统特朗普下月将对中国进行国事访问，其子埃里克（Eric Trump）及其妻劳拉（Lara Trump）确认将随行。路透社

特朗普次子埃里克（右）与哥哥唐纳德一起打理父亲商业王国。

美国总统特朗普下月将对中国进行国事访问，其次子埃里克（Eric Trump）及其妻劳拉（Lara Trump）确认将随行，引发关注。路透社

然而，埃里克此行难免引起外界对「政商分界」的质疑。特朗普过去曾多次严厉批评现任总统拜登，指责其子亨特（Hunter Biden）在拜登担任副总统期间陪同访华，并涉嫌利用家族影响力牟取中国资金。尽管拜登家族否认相关指控，但如今特朗普安排负责管理家族生意的儿子随团，被视为难逃「双重标准」之嫌。

报道指，特朗普定于五月十四日至十五日访华，外界密切关注此行能否推动中美经贸关系。目前中国驻美大使馆尚未对埃里克的随行作出正式回应。